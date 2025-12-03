Trọng tài 'bẻ còi' gây tranh cãi, U22 Việt Nam vất vả thắng Lào

(VTC News) -

U22 Việt Nam bắt đầu hành trình tại SEA Games 33 đầy khó khăn ở trận gặp U22 Lào. Sự xuất sắc của cá nhân Nguyễn Đình Bắc cùng quyết định gây tranh cãi của trọng tài giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik giành chiến thắng vất vả.

Gặp lại đối thủ mà U22 Việt Nam từng thắng 3-0 ở giải Đông Nam Á, huấn luyện viên Kim Sang-sik tung ra sân đội hình giàu sức tấn công. U22 Lào chủ động phòng ngự với đội hình chặt chẽ và tranh chấp quyết liệt.

Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số.

U22 Việt Nam không có nhiều khoảng trống ở gần vòng cấm đối phương. Những đường đưa bóng vào vòng cấm từ 2 biên của Khuất Văn Khang và đồng đội không có chất lượng tốt.

Cầu thủ hiếm hoi của U22 Việt Nam tạo ra mối đe dọa rõ rệt đối với hàng thủ U22 Lào là Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo số 7 ghi bàn mở tỷ số ở phút 29 sau pha kiến tạo của đồng đội trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội là Phạm Minh Phúc.

U22 Lào gỡ hòa

Dù vậy, U22 Việt Nam chỉ giữ được thế dẫn bàn trong chưa đầy 5 phút. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik phòng ngự phạt góc không tốt, để Khampane Douangvilay dứt điểm cận thành ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng gây tranh cãi của Đình Bắc.

U22 Việt Nam tấn công dồn dập ở đầu hiệp 2 nhưng những pha tấn công biên không có hiệu quả. Trong tình cảnh bế tắc, U22 Việt Nam chỉ thoát hiểm nhờ pha bóng gây tranh cãi và vẫn có dấu ấn của Đình Bắc.

Tiền đạo mang áo số 7 bình tĩnh đi bóng ở trước vòng cấm và tung ra cú sút xa hiểm hóc làm tung lưới U22 Lào. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài báo lỗi việt vị của Nguyễn Quốc Việt.

U22 Việt Nam phản ứng. Huấn luyện viên Kim Sang-sik phản ứng quyết liệt và nhận thẻ vàng. Sau đó, trọng tài chính hội ý với trợ lý và bất ngờ thay đổi quyết định, công nhận bàn thắng cho U22 Việt Nam.

Lần này, đến lượt ban huấn luyện và các cầu thủ U22 Lào phản ứng quyết liệt. Dù vậy, U22 Việt Nam vẫn có bàn thắng thứ hai.

Đình Bắc và đồng đội tiếp tục tạo ra cơ hội nhưng không dứt điểm trúng đích. Trong khi đó, U22 Lào thỉnh thoảng vẫn có những tình huống phản công khiến cổ động viên Việt Nam lo lắng. Dù vậy, những pha xử lý cuối cùng của cầu thủ Lào không đủ tốt để giúp họ lần thứ hai gỡ hòa.

U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U22 Lào ở trận ra quân. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik được nghỉ lượt thứ hai, khi U22 Lào đấu với U22 Malaysia.

U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào Đình Bắc 29' 33' Khampane Đình Bắc 61'

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn