U22 Việt Nam nhận tin vui trước trận gặp U22 Malaysia

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc trở lại tập luyện đầy đủ cùng các đồng đội trong buổi tập sáng nay 6/12 của U22 Việt Nam. Cầu thủ của câu lạc bộ PVF CAND bị đau trong trận đấu với U22 Lào ngày 3/12 và phải rời sân ngay trong hiệp một.

Dù vậy, đây chỉ là ca chấn thương nhẹ. Sau khi được chăm sóc và tập vật lý trị liệu, Nguyễn Xuân Bắc nhanh chóng bình phục để trở lại tập luyện. Anh có thể ra sân ở trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia ngày 11/12.

Nguyễn Xuân Bắc trở lại tập luyện cùng U22 Việt Nam.

Sáng nay, U22 Việt Nam tập luyện dưới thời tiết nắng nóng tại Bangkok (Thái Lan). Huấn luyện viên Kim Sang-sik và các trợ lý thiết kế buổi tập với cường độ cao. Các cầu thủ U22 Việt Nam rèn luyện phối hợp chiến thuật, thi đấu đối kháng nửa sân và tập dứt điểm.

Theo đánh giá của ban huấn luyện, khâu tận dụng cơ hội vẫn là điểm chưa tốt của U22 Việt Nam. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp khó khăn ở trận gặp U22 Lào cũng như các trận đấu trước đây vì lý do này. U22 Việt Nam chơi ép sân và tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành đối phương nhưng hiệu suất ghi bàn chưa cao.

Chiều nay 6/12, lượt trận thứ hai của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra. U22 Việt Nam không thi đấu. Thay vào đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể quan sát trận đấu của 2 đối thủ là U22 Lào và U22 Malaysia để có sự phân tích, đánh giá chiến thuật, chuẩn bị phương án cho lượt trận quyết định diễn ra ngày 11/12.

Lợi thế của U22 Việt Nam tại bảng B là lịch thi đấu. Khuất Văn Khang và đồng đội có tới hơn một tuần nghỉ ngơi giữa 2 trận gặp U22 Lào và U22 Malaysia. Sau khi đánh bại U22 Lào với tỷ số 2-1, U22 Việt Nam cần thêm ít nhất một trận hòa với U22 Malaysia để giành quyền vào bán kết.