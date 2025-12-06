Kết quả SEA Games 33 hôm nay 6/12: Thể thao Việt Nam nhận tin cực vui

Kết quả SEA Games 33 hôm nay 6/12, ĐT bóng chày nam Việt Nam có chiến thắng 5-2 trước Malaysia ở trận đấu thứ hai của giai đoạn đấu vòng tròn.

Sau thất bại nặng nề 0-16 trước chủ nhà Thái Lan ở trận ra quân, thầy trò HLV Park Hyo-chul thể hiện sự quyết tâm lớn khi chạm trán đối thủ ở đẳng cấp ngang ngửa.

Đội tuyển bóng chày Việt Nam thắng Malaysia.

Các cầu thủ bóng chày Việt Nam vượt trội trong những hiệp đầu tiên và dẫn trước đối thủ 3-0. Sau đó, những phút giây mất tập trung khiến đội bóng chày Việt Nam để đối thủ rút ngắn tỷ số 1-3 rồi 2-4.

Dù vậy, trong những khoảnh khắc quyết định, ĐT bóng chày nam Việt Nam vẫn duy trì được sự nhỉnh hơn về thế trận để có thắng lợi chung cuộc 5-2.

Ngày mai 7/12, ĐT bóng chày nam Việt Nam sẽ có trận đấu tiếp theo gặp đối thủ Lào. Đây được xem là cơ hội để thầy trò HLV Park Hyo-chul có thêm trận thắng tiếp theo.

Ở môn bóng chày nam SEA Games 33, có bảy đội tham dự gồm Lào, Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 5 đến ngày 11/12, sau đó chọn ra bốn đội dẫn đầu vào vòng thi đấu tranh huy chương diễn ra ngày 12/11.