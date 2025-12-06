Đội tuyển ít người biết của thể thao Việt Nam tạo mốc đáng nhớ tại SEA Games 33

(VTC News) -

Sáng 6/12, đội tuyển bóng chày Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 5-2 ở lượt trận thứ hai của SEA Games 33. Trận đấu này đánh dấu cột mốc lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam có chiến thắng ở môn bóng chày của đại hội thể thao quốc tế.

Bóng chày không phải môn thể thao phổ biến ở Việt Nam. Hệ thống thi đấu, số lượng người tham gia còn hạn chế so với những môn thể thao khác. SEA Games 33 cũng là lần đầu tiên đoàn thể thao Việt Nam có đại diện tranh tài ở môn bóng chày.

Tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan, đội tuyển bóng chày Việt Nam có 22 cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng là ông Park Hyo-chul. Ngoài ra, ban huấn luyện của đội tuyển còn có một chuyên gia người Hàn Quốc khác là ông Park Sang-ho.

Đội tuyển bóng chày Việt Nam giành chiến thắng đáng nhớ.

Ở trận ra quân diễn ra chiều qua 5/12, đội tuyển bóng chày Việt Nam thua Thái Lan với tỷ số 0-16. Thất bại cách biệt lớn này không bất ngờ bởi chủ nhà Thái Lan hoàn toàn vượt trội các đối thủ trong môn bóng chày.

Trong khi đó, Malaysia là đối thủ ngang tầm với đội tuyển bóng chày Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Park Hyo-chul thi đấu tốt và giành chiến thắng đầu tiên tại SEA Games 33, tạo cột mốc đáng nhớ.

Đội tuyển bóng chày cũng là đại diện duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam thi đấu hôm nay 6/12. Huấn luyện viên Park Hyo-chul và các học trò còn 4 trận đấu tại SEA Games 33, gặp Lào ngày 7/12, gặp Singapore ngày 8/12, đối đầu Philippines ngày 9/12 và so tài với Indonesia ngày 10/12.

Khả năng giành huy chương vàng của đội tuyển bóng chày Việt Nam rất thấp. Tuy nhiên, nếu nằm trong top 4 trên bảng xếp hạng, thầy trò huấn luyện viên Park Hyo-chul được tham dự các trận tranh huy chương (đội đứng thứ 3 và 4 tranh huy chương đồng, 2 đội đầu bảng tranh huy chương vàng).

Danh sách vận động viên bóng chày Việt Nam ở SEA Games 33 Nguyễn Hữu Hưng, Đặng Đình Bảo, Phạm Mạnh Chiến, Trần Trung Kiên, Đặng Thế Phong, Phạm Lê Hiếu, Nguyễn Đình Huy, Trần Ngọc Tú, Nguyễn Phúc An, Trương Quang Thái, Dương Nam Anh, Lương Tấn Hoàng Duy, Nguyễn Đức Long, Ngô Chí Hạo, Nguyễn Hữu Hải, Vũ Tùng Lâm, Nguyễn Ngọc Bảo, Hoàng Công Minh, Nguyễn Ngọc Lanh, Tống Phạm Từ Minh, Ngô Đức Thụy, Nguyễn Khương Duy.