U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị phạt nặng chưa từng thấy: Liên đoàn bóng chuyền khiếu nại

(VTC News) -

Đêm 12/8, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) xử thua đội tuyển U21 Việt Nam 4 trận đấu tại giải U21 thế giới do sử dụng cầu thủ không đáp ứng điều kiện. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho biết đây là án phạt dựa trên các quy định chưa từng được đưa ra trước đây.

VFV tuyên bố sẽ khiếu nại theo quy trình và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ, bảo vệ quyền lợi của vận động viên cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam. Cơ quan này khẳng định tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị phạt vì quy định chưa từng được đưa ra trước đây.

Hồ sơ này đã được FIVB xem xét và chấp thuận, cho phép các vận động viên tham gia thi đấu. Tuy nhiên, theo VFV, trong quá trình thi đấu, FIVB yêu cầu bổ sung hồ sơ và đưa thêm một số điều kiện đối với riêng các vận động viên của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam trong ngày 12/8.

Thông báo của Liên đoàn bóng chuyền thế giới không nhắc đến vi phạm cụ thể của đội tuyển U21 Việt Nam. FIVB cho biết: “Sau khi có những lo ngại rằng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã sử dụng một vận động viên không đủ điều kiện thi đấu trong đội tuyển U21 quốc gia tại giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới FIVB 2025 ở Indonesia, FIVB đã tiến hành điều tra theo đúng quy định. Kết quả điều tra xác định vận động viên nói trên không đủ điều kiện theo Điều 12.2 của Quy định Kỷ luật FIVB năm 2023”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị xử thua 4 trận (trong đó có 3 trận thắng trước Indonesia, Canada và Serbia, còn lại là trận thua Argentina). Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh từ vị trí nhì bảng A bị đẩy xuống cuối bảng và phải thi đấu nhánh phân hạng 17-24 (dành cho 8 đội có thành tích kém nhất vòng bảng) với Ai Cập vào chiều nay.

Suất thi đấu ở vòng 1/8 của U21 Việt Nam được chuyển lại cho chủ nhà U21 Indonesia. Đội tuyển xứ vạn đảo thi đấu 5 trận chỉ giành được 1 chiến thắng, thua cả 4 trận còn lại. Tuy nhiên, do U21 Việt Nam bị xử thua, U21 Indonesia nghiễm nhiên được tính thêm 1 trận thắng để vươn lên đứng thứ ba tại bảng đấu.