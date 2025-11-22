U17 Việt Nam thắng Singapore 5-0 vẫn đứng sau Malaysia

(VTC News) -

Tối 22/11 tại Hưng Yên, U17 Việt Nam bắt đầu vòng loại U17 châu Á 2026. Trước đối thủ không được đánh giá cao là U17 Singapore, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland không gặp nhiều khó khăn để thắng đậm.

U17 Việt Nam thắng đậm U17 Singapore. (Ảnh: Kim Chi)

U17 Việt Nam nhập cuộc tốt và nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo. Trong nửa đầu trận đấu, U17 Singapore chỉ có một tình huống tấn công nguy hiểm do đội chủ nhà bất cẩn mất bóng. Còn lại, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland hoàn toàn kiểm soát cục diện trên sân.

Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân và Nguyễn Minh Thủy là 3 nhân tố nổi bật nhất của U17 Việt Nam trong các tình huống tấn công. Cả 3 cầu thủ này đều có bàn thắng giúp đội chủ nhà dẫn 3-0 trước khi bước vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp.

Trong phần còn lại của trận đấu, U17 Việt Nam vẫn chiếm ưu thế. Huấn luyện viên Cristiano Roland thực hiện nhiều sự thay đổi người sớm nhưng không ảnh hưởng nhiều đến khả năng kiểm soát của đội chủ nhà.

U17 Việt Nam chơi bóng thong thả, không tấn công dồn dập. Dù vậy, trước đối thủ xuống sức và mất tinh thần, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn có thêm bàn thắng không mấy khó khăn. Chu Ngọc Nguyễn lực nâng tỷ số lên 4-0 trước khi Nguyễn Mạnh Quân lập cú đúp để ấn định chiến thắng 6-0 cho U17 Việt Nam.

Dù thắng đậm, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn chưa chiếm được vị trí đầu bảng C vòng loại U17 châu Á 2026. Ở trận đấu cùng giờ, U17 Malaysia thắng U17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 13-0 và xếp trên U17 Việt Nam nhờ chỉ số phụ.

U17 Việt Nam 6-0 U17 Singapore Đại Nhân 4' Sỹ Bách 25' Minh Thủy 38' Nguyễn Lực 63' Mạnh Quân 68' Mạnh Quân 89'

Đội hình U17 Việt Nam vs U17 Singapore

U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa (23), Nguyễn Mạnh Cường (3), Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (4), Trần Hoàng Việt (5), Đào Quý Vương (6), Nguyễn Minh Thủy (8), Lê Trọng Đại Nhân (9), Chu Ngọc Nguyễn Lực (10), Nguyễn Văn Dương (11), Nguyễn Ngọc Anh Hào (13), Lê Sỹ Bách (20).

U17 Singapore: Ilhan Rezal (1), Aaryan Hermi (2), Zharfan Zainal (3), Aiman Shah (4), Ayden Syaifuallah (5), Muhammad Zaki (6), Elijah Srinivasa (7), Vedant Raj (10), Erdy Thaqib (11), Caden Pereira (17), Izzan Farid (21).