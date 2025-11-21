HLV Kim Sang-sik gọi Việt kiều định giá 10 tỷ đồng trở lại U22 Việt Nam

(VTC News) -

Tối 21/11, huấn luyện viên Kim Sang-sik công bố danh sách U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33. So với lực lượng vừa tham dự giải giao hữu Panda Cup 2022, có 3 nhân tố được triệu tập bổ sung là Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và Nguyễn Lê Phát. Cả 3 cầu thủ này đều là thành viên của câu lạc bộ Ninh Bình.

Trần Thành Trung được gọi lên U22 Việt Nam.

Trần Thành Trung là nhân tố đáng chú ý trở lại U22 Việt Nam. Cầu thủ được định giá hơn 10 tỷ đồng trên trang dữ liệu Transfermarkt vắng mặt trong 2 đợt tập trung gần nhất do chấn thương. Anh kịp bình phục và có thể tham dự SEA Games 33. Trong khi đó, Đức Việt là gương mặt quen thuộc ở đội tuyển U22/U23 Việt Nam từ năm 2023 đến nay.

Sự góp mặt của Thành Trung và Đức Việt giúp HLV Kim Sang-sik có thêm lựa chọn cho hàng tiền vệ trong bối cảnh Nguyễn Văn Trường chấn thương nặng. Đội trưởng U22 Việt Nam tổn thương dây chằng trong những phút thi đấu cuối cùng của đội nhà tại giải Panda Cup 2025. Anh phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu dài hạn.

U22 Việt Nam hội quân trở lại tại TP.HCM ngày 23/11 trước khi di chuyển sang Thái Lan ngày 1/12. Tại vòng bảng của SEA Games 33, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ lần lượt gặp U22 Lào (4/12) và U22 Malaysia (11/12).

Danh sách U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33

Thủ môn: Trần Trung Kiên (HAGL), Cao Văn Bình (SLNA), Nguyễn Tân (CA TP.HCM);

Hậu vệ: Võ Anh Quân, Nguyễn Hiểu Minh (PVF CAND), Lê Văn Hà (Hà Nội), Đặng Tuấn Phong (Thể Công), Phạm Lý Đức (CAHN), Nguyễn Đức Anh (Đà Nẵng), Đinh Quang Kiệt (HAGL), Nguyễn Nhật Minh (Hải Phòng);

Tiền vệ: Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa), Nguyễn Xuân Bắc (PVF CAND), Nguyễn Công Phương, Khuất Văn Khang (Thể Công), Phạm Minh Phúc (CAHN), Lê Viktor (Hà Tĩnh), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Thái Quốc Cường (CA TP.HCM), Nguyễn Đức Việt, Trần Thành Trung (Ninh Bình);

Tiền đạo: Nguyễn Ngọc Mỹ (Thanh Hóa), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF CAND), Nguyễn Quốc Việt (Ninh Bình), Nguyễn Đình Bắc (CAHN), Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM), Nguyễn Lê Phát (Ninh Bình).