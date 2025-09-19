HLV Kim Sang-sik đề xuất nhập tịch 1 ngoại binh cho tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi công văn đến Bộ Tư pháp và Bộ Công an về việc hỗ trợ nhập quốc tịch Việt Nam cho cầu thủ Sant Ana Santos Gustavo. Văn bản này được đưa ra trên cơ sở đề nghị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và đề xuất của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Theo Bộ VHTT&DL, đến thời điểm này, hệ thống thi đấu các giải bóng đá quốc gia ổn định, chất lượng chuyên môn cao trong đó có nhiều cầu thủ Bóng đá nước ngoài và Việt kiều. Bên cạnh đó, với mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ tham dự World Cup của bóng đá Việt Nam, các cầu thủ Việt kiều quốc tịch Việt Nam và cầu thủ nước ngoài đang thi đấu tại V.League, Hạng Nhất luôn được theo dõi để đánh giá trình độ chuyên môn và xem xét có nguyện vọng cống hiến, đóng góp tích cực, lâu dài cho Bóng đá Việt Nam.

Trung vệ Gustavo Santos có cơ hội nhập quốc tịch Việt Nam.

Gustavo Santos sinh năm 1995, cao 1m95 mang quốc tịch Brazil. Cầu thủ 30 tuổi thi đấu ở vị trí trung vệ. Anh đến Việt Nam từ năm 2019, thử việc ở một số câu lạc bộ trước khi khoác áo Sài Gòn FC.

Trung vệ này sau đó chơi bóng cho Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa trước khi chuyển tới Đà Nẵng ở mùa giải này. Giai đoạn phong độ cao nhất của Gustavo Santos là khoảng thời gian thi đấu cho CLB Thanh Hóa. Anh là trụ cột giúp đội bóng xứ Thanh giành 2 chức vô địch Quốc gia. Kết thúc mùa giải 2024-2025, Gustavo chia tay câu lạc bộ Thanh Hóa để gia nhập Đà Nẵng.

Trung vệ có chiều cao gần 2m ghi dấu ấn ở cách chơi bóng điềm tĩnh. Khả năng chuyền bóng và phát động tấn công của anh cũng không tồi. Ngoài ra, với chiều cao tốt, Gustavo rất mạnh trong các pha không chiến cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Thủ tục nhập quốc tịch cho Gustavo Santos được xúc tiến từ đầu năm 2025, cùng 1 cầu thủ khác thi đấu ở vị trí tiền đạo.

Ngoài 2 trường hợp kể trên, người hâm mộ đang chờ đợi một cầu thủ khác hoàn tất thủ tục nhập tịch. Đó là Hendrio Araujo của câu lạc bộ Hà Nội. Tiền vệ người Brazil được đăng ký với tư cách cầu thủ người Việt Nam gốc nước ngoài nhưng chưa được thi đấu do chưa chính thức trở thành công dân Việt Nam. Dự kiến đến cuối năm nay, Hendrio Araujo sẽ đáp ứng đủ các điều kiện để hoàn tất thủ tục nhập tịch.