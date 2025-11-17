Tuyển thủ Việt Nam ký hợp đồng dài kỷ lục

(VTC News) -

Lãnh đạo Hà Nội FC xác nhận họ vừa gia hạn hợp đồng thành công với tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Giao kèo giữa hai bên kéo dài đến năm 2031. Nguyễn Văn Tùng ở lại đội bóng thủ đô đến 6 năm - thời hạn kỷ lục với cầu thủ nội của cựu vương V.League.

Nguyễn Văn Tùng trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC. Anh ra mắt V.League ở mùa giải 2021 khi mới 20 tuổi. Sở hữu nền tảng kỹ thuật, thể hình và thể lực tốt, Nguyễn Văn Tùng được kỳ vọng trở thành tương lai của đội tuyển quốc gia. Thực tế, Văn Tùng làm tốt vai trò của mình khi thi đấu ở cấp độ tuyển trẻ.

Nguyễn Văn Tùng gia hạn hợp đồng với Hà Nội FC.

Văn Tùng sắm vai trò quan trọng trong các kỳ SEA Games và U23 châu Á gần nhất. Màn trình diễn này trở thành tấm vé thông hành đưa Văn Tùng đến với đội tuyển Việt Nam. Đáng tiếc, tiền đạo sinh năm 2001 dần đánh mất vị trí và không còn được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập trong một năm qua.

Ở cấp độ câu lạc bộ,Văn Tùng gặp khó khăn khi cạnh tranh với các tiền đạo ngoại. Anh thường vào sân từ băng ghế dự bị, mang đến hiệu quả nhất định nhưng chưa đủ để anh giành suất đá chính. Văn Tùng ghi 6 bàn và có 6 đường kiến tạo sau 5 mùa giải thi đấu cho Hà Nội FC.

Thực tế, thật khó để kỳ vọng nhiều vào các tiền đạo nội. Không chỉ riêng Văn Tùng mà nhiều cầu thủ khác khó cạnh tranh với các ngoại binh có sức vóc và trình độ chuyên môn vượt trội ở cùng vị trí. Một tiền đạo khác rất được kỳ vọng là Võ Nguyên Hoàng mới chỉ có chỗ đứng ở Thanh Hóa sau nhiều năm phấn đấu.

Tại V.League, chỉ có Nguyễn Tiến Linh đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Anh thường xuyên ghi bàn cho đội bóng chủ quản và đội tuyển Việt Nam. Tiến Linh vẫn có thể cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới với các đồng nghiệp nước ngoài dù không hề dễ dàng.