Tuyển thủ U23 Việt Nam chốt bến đỗ ngay trước trận gặp U23 Trung Quốc

(VTC News) -

Câu lạc bộ Ninh Bình xác nhận tiếp tục để cầu thủ Nguyễn Ngọc Mỹ khoác áo Đông Á Thanh Hóa theo dạng cho mượn đến hết mùa giải V.League 2025/26. Ngọc Mỹ là 1 trong 3 tuyển thủ U23 Việt Nam được câu lạc bộ Ninh Bình chiêu mộ từ Thanh Hoá trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải.

Cách đây ít ngày, đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng V.League công bố ký hợp đồng với 3 cầu thủ của Thanh Hoá, trong đó có Ngọc Mỹ. Thoả thuận có hiệu lực từ cuối tháng 10/2025. Dù vậy, Ninh Bình quyết định tiếp tục để tiền vệ sinh năm 2003 thi đấu cho Đông Á Thanh Hóa theo dạng cho mượn đến hết mùa giải V.League 2025/26.

Ngọc Mỹ đang khoác áo U23 Việt Nam.

Hai cầu thủ còn lại rời Đông Á Thanh Hoá đến Ninh Bình là Nguyễn Thái Sơn và Lê Văn Thuận. Nếu không có gì thay đổi, bộ đôi này sẽ khoác áo CLB Ninh Bình ở giai đoạn 2 của mùa giải V.League 2025-2026.

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, 3 cầu thủ đều có nguyện vọng thi đấu tiếp cho CLB Thanh Hoá theo diện cho mượn để đóng góp cho đội bóng trong giai đoạn khó khăn. Sau khi đàm phán, CLB Thanh Hoá mượn lại được Ngọc Mỹ.

Hiện tại, CLB Ninh Bình đang dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2025/26. Câu lạc bộ này cũng giữ kỷ lục bất bại của bóng đá Việt Nam, kéo dài từ đầu mùa giải Hạng Nhất Quốc gia 2024-2025. Sự đầu tư mạnh mẽ giúp CLB Ninh Bình trở thành thế lực cạnh tranh ngôi vô địch V.League ngay trong mùa đầu tiên thăng hạng.

Ngọc Mỹ tiếp tục nằm trong kế hoạch nhân sự của đội bóng xứ Thanh ở giai đoạn còn lại của mùa giải. Trong bối cảnh đội bóng đang gặp nhiều thách thức, sự hiện diện của cầu thủ trẻ này được xem là một phần quan trọng trong đội hình.

CLB Ninh Bình gửi lời chúc Ngọc Mỹ thi đấu thành công trong màu áo Đông Á Thanh Hóa, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng cầu thủ sinh năm 2003 sẽ có bước tiến lớn trước khi trở lại khoác áo đội bóng Ninh Bình trong tương lai gần.