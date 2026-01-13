Đội đứng đầu V.League chiêu mộ 3 cầu thủ U23 Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 13/1, câu lạc bộ Ninh Bình thông báo chiêu mộ 3 tuyển thủ U23 Việt Nam là Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Ngọc Mỹ và Lê Văn Thuận. Thông tin này được công bố chỉ nửa ngày sau khi U23 Việt Nam tạo nên cú sốc tại giải U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng vòng bảng, trong đó cả 3 cầu thủ nêu trên đều có đóng góp quan trọng.

Ninh Bình là đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng V.League mùa giải 2025-2026 hiện tại. Câu lạc bộ này cũng giữ kỷ lục bất bại của bóng đá Việt Nam, kéo dài từ đầu mùa giải Hạng Nhất Quốc gia 2024-2025. Sự đầu tư mạnh mẽ giúp CLB Ninh Bình trở thành thế lực cạnh tranh ngôi vô địch V.League ngay trong mùa đầu tiên thăng hạng.

Thái Sơn, Ngọc Mỹ, Văn Thuận đang thi đấu cho U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2026.

Trong thông báo trên mạng xã hội, câu lạc bộ Ninh Bình cho biết đạt được thoả thuận chuyển nhượng với Đông Á Thanh Hoá - đội bóng chủ quản của Thái Sơn, Văn Thuận và Ngọc Mỹ - từ ngày 30/10/2025.

'Đây là các cầu thủ trẻ tài năng, hiện đang thi đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam, đã được rèn luyện và cọ xát trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn mà CLB Ninh Bình đang kiên định theo đuổi", CLB Ninh Bình mô tả 3 tân binh.

Cả Thái Sơn, Văn Thuận và Ngọc Mỹ đều là sản phẩm đào tạo của câu lạc bộ Thanh Hoá, được trao cơ hội thi đấu V.League khi còn rất trẻ dưới thời huấn luyện viên Velizar Popov và Choi Won-kwon. Thái Sơn từng giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2023 và được huấn luyện viên Philippe Troussier trao suất đá chính ở đội tuyển quốc gia khi mới 19 tuổi.

Lê Văn Thuận là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League mùa giải trước. Trong khi đó, Ngọc Mỹ thường xuyên góp mặt ở các đội tuyển trẻ quốc gia.

Trải nghiệm trong màu áo đội bóng xứ Thanh góp phần quan trọng giúp 3 cầu thủ này có sự trưởng thành sớm, dày dạn kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Tại các giải đấu của U23 Việt Nam suốt 1 năm qua, gồm U23 Đông Nam Á, SEA Games 33 và U23 châu Á, Văn Thuận, Thái Sơn và Ngọc Mỹ đều là những phương án chiến thuật quan trọng của huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Ở mùa giải 2025-2026, câu lạc bộ Thanh Hoá đối mặt với nhiều khó khăn cả trong lẫn ngoài sân cỏ vì yếu tố khách quan. Đội bóng xứ Thanh thi đấu rất nỗ lực để tạm thoát khỏi nhóm xuống hạng. Tuy nhiên, rắc rối ngoài chuyên môn vẫn chưa qua đi với CLB này.