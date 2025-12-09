Trực tiếp khai mạc SEA Games 33 hôm nay 9/12: Thánh Muay, hoa hậu góp mặt

Theo thứ tự, đoàn thể thao Việt Nam xếp áp chót trong lễ diễu hành vào sân vận động, trước chủ nhà Thái Lan. Vận động viên bóng chuyền Lê Thanh Thúy và võ sĩ karate Lê Minh Thuận vinh dự được giao nhiệm vụ rước Quốc kỳ, đi đầu đoàn thể thao Việt Nam. Theo yêu cầu của ban tổ chức, mỗi đoàn thể thao tham gia diễu hành cần bố trí ít nhất 200 thành viên (bao gồm cả vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ). Đa số các đội tuyển, vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan để chuẩn bị bước vào tranh tài. Một số đội tuyển thi đấu từ trước lễ khai mạc là bóng đá, cầu lông, bóng chày và bóng ném. Vận động viên bóng chuyền Lê Thanh Thuý

Lễ khai mạc SEA Games 33 có gì đặc biệt? Chủ đề của lễ khai mạc cũng như toàn bộ SEA Games 33 là "We Are One" (tạm dịch: Chúng ta là một), nhấn mạnh sự đoàn kết trong khu vực. Bên cạnh các nghi thức như diễu hành, thượng cờ, thắp đài lửa, sự kiện mở màn SEA Games 33 còn là buổi trình diễn nghệ thuật mang màu sắc truyền thống kết hợp hiện đại. Buakaw Banchamek sẽ xuất hiện trong lễ khai mạc SEA Games 33. Theo trang chủ của SEA Games 33, lễ khai mạc gồm 5-6 phân cảnh trình diễn chính. Mỗi phân cảnh đều có những nhân vật nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng của Thái Lan trong nhiều lĩnh vực. Một số cái tên được hé lộ là BamBam (tên thật Kanpimoook Bhuwakul) - thành viên người Thái Lan trong nhóm nhạc Hàn Quốc GOT7, rapper và nhà sản xuất âm nhạc Nattawut Srimhok, ca sĩ, diễn viên Violette Wautier và huyền thoại muay Thái Buakaw Banchamek. Ngoài ra, ban tổ chức cũng sắp xếp các hoa hậu của những cuộc thi sắc đẹp Thái Lan và quốc tế cầm bảng tên cho các đoàn thể thao diễu hành.