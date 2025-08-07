  • Zalo

Bảng xếp hạng ASEAN Cup nữ 2025 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam đứng thứ mấy?

Chi tiết bảng xếp hạng giải bóng đá nữ Đông Nam Á - ASEAN Cup nữ 2025, cập nhật vị trí của đội tuyển nữ Việt Nam mới nhất.

ASEAN Cup nữ 2025 diễn ra tại Việt Nam từ ngày 6/8 đến 19/8. Các trận đấu được tổ chức ở 2 sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) và Lạch Tray (Hải Phòng).

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung lần lượt đối đầu Campuchia, Indonesia và Thái Lan. Trong đó, trận đấu cuối cùng của bảng A nhiều khả năng mang tính chất phân định ngôi đầu. Bảng B có sự góp mặt của U23 Australia, Philippines, Myanmar và Timor Leste.

Theo điều lệ của giải đấu, 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Đội nhất bảng A gặp đội nhì bảng B, đội nhì bảng A gặp đội nhất bảng B để tranh 2 suất vào chung kết. Ở vòng bảng, nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, vị trí xếp hạng được xác định theo tiêu chí ưu tiên thành tích đối đầu (so sánh số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội bằng điểm).

Đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan, Indonesia và Campuchia ở vòng bảng.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup nữ 2025

Bảng A

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn - thua		Điểm
1Thái Lan17/03
2Việt Nam16/03
3Campuchia10/60
4Indonesia10/70

Bảng B

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn - thua		Điểm
1Philippines00/00
2Myanmar00/00
3U23 Australia00/00
4Timor Leste00/00

Lịch thi đấu ASEAN Cup nữ 2025 (vòng bảng)

NgàyGiờTrận đấu
6/816h30Thái Lan 7-0 Indonesia
19h30Việt Nam 6-0 Campuchia
7/816h30Myanmar vs U23 Australia
19h30Philippines vs Timor Leste
9/816h30Campuchia vs Thái Lan
19h30Việt Nam vs Indonesia
10/816h30Timor Leste vs Myanmar
19h30U23 Australia vs Philippines
12/819h30Việt Nam vs Thái Lan
19h30Campuchia vs Indonesia
13/819h30Philippines vs Myanmar
19h30U23 Australia vs Timor Leste

Hướng dẫn mua vé xem ASEAN Cup nữ 2025

Theo công bố của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, giá vé ASEAN Cup 2025 có 2 mức rẻ bất ngờ. Người hâm mộ có thể xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu với mức giá vé 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Ban tổ chức bán vé qua 2 hình thức: Trực tuyến và trực tiếp. Cổ động viên có thể mua vé trực tuyến qua cổng bán vé tại địa chỉ https://datve.cahnfc.com hoặc qua ứng dụng VNPAY - dự kiến mở bán từ ngày 5/8.

Cổ động viên mua vé qua VNPAY thực hiện theo trình tự sau: Thể thao – Giải trí/Bóng đá/Chọn giải đấu và trận đấu/Chọn chỗ ngồi/Nhập thông tin thanh toán/Nhập mã khuyến mãi (nếu có) và xác nhận/Hoàn tất thanh toán và nhận vé điện tử.

