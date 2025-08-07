Bảng xếp hạng ASEAN Cup nữ 2025 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam đứng thứ mấy?

(VTC News) -

ASEAN Cup nữ 2025 diễn ra tại Việt Nam từ ngày 6/8 đến 19/8. Các trận đấu được tổ chức ở 2 sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) và Lạch Tray (Hải Phòng).

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung lần lượt đối đầu Campuchia, Indonesia và Thái Lan. Trong đó, trận đấu cuối cùng của bảng A nhiều khả năng mang tính chất phân định ngôi đầu. Bảng B có sự góp mặt của U23 Australia, Philippines, Myanmar và Timor Leste.

Theo điều lệ của giải đấu, 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Đội nhất bảng A gặp đội nhì bảng B, đội nhì bảng A gặp đội nhất bảng B để tranh 2 suất vào chung kết. Ở vòng bảng, nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, vị trí xếp hạng được xác định theo tiêu chí ưu tiên thành tích đối đầu (so sánh số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp giữa các đội bằng điểm).

Đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán Thái Lan, Indonesia và Campuchia ở vòng bảng.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup nữ 2025

Bảng A

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn - thua Điểm 1 Thái Lan 1 7/0 3 2 Việt Nam 1 6/0 3 3 Campuchia 1 0/6 0 4 Indonesia 1 0/7 0

Bảng B

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn - thua Điểm 1 Philippines 0 0/0 0 2 Myanmar 0 0/0 0 3 U23 Australia 0 0/0 0 4 Timor Leste 0 0/0 0

Ngày Giờ Trận đấu 6/8 16h30 Thái Lan 7-0 Indonesia 19h30 Việt Nam 6-0 Campuchia 7/8 16h30 Myanmar vs U23 Australia 19h30 Philippines vs Timor Leste 9/8 16h30 Campuchia vs Thái Lan 19h30 Việt Nam vs Indonesia 10/8 16h30 Timor Leste vs Myanmar 19h30 U23 Australia vs Philippines 12/8 19h30 Việt Nam vs Thái Lan 19h30 Campuchia vs Indonesia 13/8 19h30 Philippines vs Myanmar 19h30 U23 Australia vs Timor Leste

Hướng dẫn mua vé xem ASEAN Cup nữ 2025

Theo công bố của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, giá vé ASEAN Cup 2025 có 2 mức rẻ bất ngờ. Người hâm mộ có thể xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu với mức giá vé 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Ban tổ chức bán vé qua 2 hình thức: Trực tuyến và trực tiếp. Cổ động viên có thể mua vé trực tuyến qua cổng bán vé tại địa chỉ https://datve.cahnfc.com hoặc qua ứng dụng VNPAY - dự kiến mở bán từ ngày 5/8.

Cổ động viên mua vé qua VNPAY thực hiện theo trình tự sau: Thể thao – Giải trí/Bóng đá/Chọn giải đấu và trận đấu/Chọn chỗ ngồi/Nhập thông tin thanh toán/Nhập mã khuyến mãi (nếu có) và xác nhận/Hoàn tất thanh toán và nhận vé điện tử.