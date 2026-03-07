Nghịch lý khiến đội tuyển nữ Việt Nam khó xử tại Asian Cup nữ 2026

(VTC News) -

Trưa nay (12h ngày 7/3), đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải Asian Cup nữ 2026. Điều thú vị ở trận đấu này là đội giành chiến thắng chưa chắc nắm lợi thế tối ưu trong cục diện đường dài. Kết quả hòa, thậm chí là thua có thể đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào tình thế có lợi hơn, tất nhiên cũng đi kèm rủi ro.

Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2027. Đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ có mục tiêu vượt qua vòng bảng mà còn hướng tới việc giành quyền tham dự World Cup nữ lần thứ hai trong lịch sử.

Đội tuyển nữ Việt Nam vào nhánh khó nếu đứng nhì bảng.

Để làm được điều này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trước tiên phải góp mặt ở vòng tứ kết, có nghĩa là nằm trong nhóm các đội đầu bảng, nhì bảng hoặc 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Không phải vị trí nào ở vòng tứ kết cũng như nhau. Trong 8 đội vào tứ kết, có 6 đội đến thẳng World Cup nữ 2027 và 2 đội thi đấu vòng play-off với các đối thủ ở khu vực khác.

Đội tuyển nữ Việt Nam khó chạm đến 1 trong 4 suất bán kết (đến thẳng World Cup nữ 2027) do Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc và Australia quá mạnh so với phần còn lại của bóng đá nữ châu Á. Nếu thua ở vòng tứ kết, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục thi đấu vòng phân hạng (gọi là play-in).

2 đội thắng ở vòng play-in sẽ giành quyền tham dự World Cup, trong khi đội thua đá play-off. Việc đấu play-off với các đối thủ châu Phi hoặc Nam Mỹ là thử thách có độ khó cao. Do đó, kịch bản tối ưu mà đội tuyển nữ Việt Nam có thể tính đến là loạt vào tứ kết, sau đó thắng các trận play-in (đồng nghĩa với việc xếp hạng 5-6 tại giải).

Ở bảng đấu có Nhật Bản, việc cạnh tranh ngôi đầu là phi thực tế đối với đội tuyển nữ Việt Nam, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, nếu đứng nhì bảng, đối thủ chờ đón đội tuyển Việt Nam ở vòng play-in là đội nhì bảng A hoặc nhì bảng B - chắc chắn là 1 trong 4 đội Hàn Quốc, Australia, Trung Quốc hoặc Triều Tiên. Bất kể đội nào trong nhóm này cũng có đẳng cấp vượt trội so với đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong khi đó, vị trí thứ 3 tại bảng C có thể đưa thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đến nhánh đấu play-in có độ khó thấp hơn. Nói cách khác, vị trí cao ở vòng bảng không phải kết quả tối ưu đối với Huỳnh Như và đồng đội. Nếu thắng Đài Loan (Trung Quốc) hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh vị trí nhì bảng nhưng lại rẽ vào nhánh khó hơn ở vòng trong.

Tuy nhiên, nếu thua ở trận này, đội tuyển nữ Việt Nam cũng phải đối mặt với rủi ro vì chưa chắc vượt qua vòng bảng (do chỉ 2 trong 3 đội xếp thứ 3 mới giành quyền vào tứ kết). Đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung, tỷ số hòa ở trận đấu hôm nay có thể là kết quả tối ưu.