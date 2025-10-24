Toàn cảnh bến xe 120 tỷ đồng hiện đại bậc nhất Hà Nội sau 6 tháng thi công

Video: Toàn cảnh bến xe hiện đại bậc nhất Hà Nội đang dần thành hình
Tháng 2/2025, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1096 cho Công ty Cổ phần Bến xe Thanh Trì thuê 27.577,3 m² đất tại phường Yên Sở, để triển khai Dự án Bến xe khách Yên Sở. Thời hạn thuê đất kéo dài đến ngày 30/12/2066.
Dự án Bến xe khách Yên Sở có tổng vốn đầu tư gần 120 tỷ đồng, được khởi công từ đầu quý II/2025. Dự án có diện tích xây dựng là 3.445 m², tổng diện tích sàn 14.534 m², chiều cao công trình 19,2 m. Đây là dự án giao thông trọng điểm, kỳ vọng góp phần giảm tải cho Bến xe Giáp Bát và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn của người dân Thủ đô.
Sau 6 tháng thi công, dự án bến xe dần hiện rõ hình hài, các hạng mục phụ trợ cũng đang được gấp rút hoàn thiện.
Công trình gồm 4 tầng (3 tầng nổi, 1 tầng hầm), trong đó tầng hầm có diện tích 5.000 m² được sử dụng làm gara trông giữ xe phục vụ hành khách.
Nổi bật tại trung tâm bến xe là tòa nhà hình tròn diện tích 2.000 m², trong đó tầng 1 bố trí khu bán vé và showroom, còn tầng 2 được sử dụng cho khu kinh doanh đồ ăn nhanh, phục vụ hành khách.
Theo quy hoạch, Bến xe khách Yên Sở có công suất thiết kế 800-1.000 lượt xe/ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại lớn của người dân khu vực phía Nam Thủ đô.
Bến xe khách Yên Sở dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026.
Công trình nằm trên trục đường Vành đai 3 – tuyến giao thông huyết mạch của Thủ đô, cách Bến xe Nước Ngầm khoảng 2 km và Bến xe Giáp Bát khoảng 5 km, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối, trung chuyển hành khách.
Hiện tại, trên công trường dự án, nhiều máy móc và công nhân đang được huy động làm việc khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục chính.
Khi hoàn thành, Bến xe khách Yên Sở sẽ là một trong những bến xe hiện đại của Hà Nội, đồng thời trở thành bến xe thứ 7 của Thủ đô, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông đô thị.
