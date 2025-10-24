Toàn cảnh bến xe 120 tỷ đồng hiện đại bậc nhất Hà Nội sau 6 tháng thi công

Dự án Bến xe khách Yên Sở có tổng vốn đầu tư gần 120 tỷ đồng, được khởi công từ đầu quý II/2025. Dự án có diện tích xây dựng là 3.445 m², tổng diện tích sàn 14.534 m², chiều cao công trình 19,2 m. Đây là dự án giao thông trọng điểm, kỳ vọng góp phần giảm tải cho Bến xe Giáp Bát và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn của người dân Thủ đô.