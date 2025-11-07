Tùng Dương nói không với ca khúc do AI sáng tác, phủ nhận 'Nam tiến'

(VTC News) -

Trong buổi ra mắt album The Voice - Timeless tại Hà Nội, ca sĩ Tùng Dương có những chia sẻ về việc nhiều ca sĩ áp dụng AI vào sản phẩm gần đây.

Ca sĩ Tùng Dương

Anh khẳng định mình không “anti AI hay công nghệ", những dự án âm nhạc như Liti (2009) anh thực hiện với anh Nguyễn Công Phương Nam bên Đức đã sử dụng DJ với giao hưởng.

"Đến giờ công nghệ AI và công nghệ đã nở rộ, AI có thể làm nhạc, sáng tác hộ, không cần phải dùng đến chất xám của mình, thậm chí có thể hát luôn mà không cần đến ca sĩ.Vừa rồi có vài bài “hot hit”, “viral” không phải do người thật sáng tác", nam ca sĩ nói.

Tùng Dương tiết lộ, từng có chương trình mời anh hát lại những ca khúc “hot” do AI tạo ra nhưng anh từ chối. "Thú thật là cũng có một vài chương trình mời Tùng Dương hát “cover” mấy bài đó nhưng tôi từ chối, vì mình là nghệ sĩ - con người, muốn cảm xúc thật nhất, trân trọng chất xám của các nhạc sĩ, do nhà soạn nhạc, nhà sản xuất tự làm ra", nam ca sĩ nói thêm.

Anh quan niệm chỉ nên sử dụng AI nhưng công cụ bổ trợ, hỗ trợ để hoàn thiện tác phẩm, không chi phối sáng tạo của người nghệ sĩ được, bởi "trái tim và sự sáng tạo của người nghệ sĩ là quan trọng nhất".

Giữa dòng chảy công nghệ và trào lưu hiện đại, Tùng Dương ra mắt album The Voice - Timeless để quay về với âm thanh mộc mạc, tinh khiết của đĩa than - một thú chơi âm nhạc vừa xa xỉ, vừa đòi hỏi sự cầu toàn.

Album tập hợp những tình khúc bất hủ của Việt Nam, nơi tiếng hát giàu cảm xúc của anh song hành cùng những giai điệu gợi nhớ ký ức và tâm hồn nhiều thế hệ khán giả.

Tùng Dương ra mắt album đĩa than đầu tiên "The Voice - Timeless''

Tùng Dương cho biết những album trước đây của anh từng được in lên đĩa than nhưng chỉ là phiên bản chuyển đổi từ kỹ thuật số. Còn The Voice – Timeless được thu âm, xử lý và sản xuất hoàn toàn dành riêng cho định dạng đĩa than, nhằm giữ nguyên độ “thật” và “ấm” của âm thanh.

Là người đồng hành cùng Tùng Dương trong The Voice - Timeless, nhạc sĩ Hồng Kiên chia sẻ đây là dự án “mất công nhưng đáng giá nhất” của hai anh em. Sáu tháng ròng rã làm đĩa, nghe đi nghe lại hàng trăm lần, nhưng đến khi thành phẩm, họ vẫn thấy ''tươi mới và có chiều sâu''.

Nhạc sĩ Hồng Kiên.

Theo nhạc sĩ Hồng Kiên quá trình làm đĩa này, Tùng Dương hy sinh mà cũng dùng nhiều thủ pháp vì thu “live” lệch đi một chút là lại phải thu lại, rất mất công. Anh nói, việc đứng yên một chỗ để hát, kiểm soát âm lượng chuẩn xác và không được nhún nhảy theo nhịp nhạc là thử thách không hề dễ dàng với một nghệ sĩ có năng lượng biểu diễn mạnh mẽ như Tùng Dương.

Hồng Kiên kể thêm: “Tùng Dương với tôi quen nhau lâu rồi, nhưng chỉ khi nào có dự án khó, ít ai dám nhận, thì cậu ấy mới nhớ đến tôi. Chắc Dương muốn thử thách tôi xem trình độ và hiểu biết đến đâu”.

Cũng tại buổi họp báo, khi được hỏi về dự định ''Nam tiến'', Tùng Dương cho biết anh chưa có kế hoạch vì đang ''đắt sô'' và gắn bó với Hà Nội.

"Tuy nhiên tôi chưa nói trước được điều gì, hiện tôi vẫn sống và làm việc ở Hà Nội, có những người thân yêu của mình ở đây, những tri âm tri kỷ của tôi trong suốt những năm qua, nên có “sô” thì vẫn hát khắp nơi rồi trở về Hà Nội. Tôi luôn ưu tiên Hà Nội và chưa có kế hoạch Nam tiến (cười)".