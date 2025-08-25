(VTC News) -

Sau thành công của MV Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai, Tùng Dương tiếp tục bắt tay nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong dự án âm nhạc thứ hai: MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình là ca khúc chủ đề trong album cùng tên, từng được Nguyễn Văn Chung giới thiệu lần đầu năm 2023 qua giọng ca Nguyễn Duyên Quỳnh. Bài hát sở hữu giai điệu hào hùng, ca từ giàu tính sử thi, gợi nhắc lịch sử dựng nước - giữ nước, tri ân thế hệ cha ông đã hy sinh vì hòa bình, đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người nghe.

Được sáng tác cách đây hai năm, Nguyễn Văn Chung cho biết ca khúc ban đầu ít được lan tỏa vì khá mới lạ với công chúng. Phải đến năm 2024, một bản remix tự phát trên mạng xã hội nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn mới đưa Viết tiếp câu chuyện hòa bình thành hiện tượng, đạt hàng tỷ lượt xem và được lựa chọn trong nhiều chương trình trọng điểm. Đặc biệt, màn trình diễn của Đông Hùng – Võ Hạ Trâm trong dịp 30/4 đã để lại ấn tượng sâu sắc.

Bước ngoặt lớn đến với ca khúc khi Tùng Dương lần đầu thể hiện ca khúc trong concert quốc gia Tổ quốc trong tim tại SVĐ Mỹ Đình. Trước 50.000 khán giả, bản phối Epic Rock hòa quyện cùng giọng hát sử thi, hào hùng của anh đã tạo nên một “cơn địa chấn”, khiến hàng chục nghìn người vỡ òa xúc động.

Trước những phiên bản do nhiều ca sĩ thể hiện, Nguyễn Văn Chung chia sẻ trong buổi ra mắt MV của Tùng Dương ngày 25/8: "Mỗi giai đoạn, ca khúc có một ca sĩ đồng hành. Ở thời điểm hiện tại, với tôi, Tùng Dương là người thể hiện trọn vẹn tinh thần của bài hát và đúng với những gì tôi mong muốn nhất".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khẳng định "Tùng Dương là phiên bản đẹp và hoàn hảo nhất của Viết tiếp câu chuyện hoà bình"

Anh cũng nhìn nhận hành trình ca khúc là kết quả của nhiều nỗ lực cộng hưởng: từ sự kiên trì của Duyên Quỳnh, những bản remix lan tỏa trên mạng xã hội, phần trình diễn của Đông Hùng – Võ Hạ Trâm,... và giờ đây là Tùng Dương. Nam nhạc sĩ càng xúc động và trân trọng hơn khi Tùng Dương chủ động xin thực hiện MV cho ca khúc.

“Duyên Quỳnh rất yêu bài này nên không ngại mang bài này đi hát ở bất cứ đâu. Và giờ Tùng Dương cũng vậy, thậm chí bạn ấy còn sẵn sàng bỏ công sức, thời gian, chi phí ra để quay 1 MV chỉn chu cho ca khúc" - “cha đẻ” của Viết tiếp câu chuyện hòa bình bộc bạch.

Chia sẻ về quyết định thực hiện MV, Tùng Dương nói: “Tôi làm MV này xuất phát từ tình yêu tha thiết với quê hương đất nước. Một ca khúc đặc biệt như Viết tiếp câu chuyện hòa bình cần có một MV chỉn chu để kết nối hình ảnh, câu chuyện từ chiến tranh đến hòa bình, lay động và chạm tới các bạn trẻ”.

Trong MV, Tùng Dương hóa thân thành chiến sĩ cách mạng, trực tiếp cảm nhận khốc liệt chiến tranh và thiêng liêng thời khắc hòa bình trở lại. Anh khẳng định nếu sinh ra ở thời chiến, chắc chắn bản thân cũng sẽ mang trong mình tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” như bao người dân Việt Nam.

MV do đạo diễn trẻ Nguyễn Việt Dũng thực hiện theo phong cách điện ảnh, tái hiện chiến tranh với đại cảnh khói lửa hoành tráng nhưng vẫn giữ sự dung dị, nhân văn. Mở đầu bằng tiếng nhạc hiệu quen thuộc “Đây là Tiếng nói Việt Nam…”, tác phẩm đan xen hình ảnh điện ảnh với tư liệu chiến tranh, khắc họa câu chuyện về một cựu chiến binh không quên ký ức mất mát nhưng luôn truyền lại cho thế hệ sau khát vọng dựng xây đất nước.