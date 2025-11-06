Tùng Dương: 'Nếu không làm ca sĩ, tôi muốn trở thành nghệ sĩ piano'

(VTC News) -

Tại buổi giới thiệu album Vol.1 mang tên The Voice - Timeless (tạm dịch Giọng hát - Vĩnh cửu/Vượt thời gian), ca sĩ Tùng Dương lần đầu tiết lộ về ước mơ còn dang dở của bản thân. Tùng Dương nói nếu không trở thành ca sĩ, anh muốn là một nghệ sĩ piano.

Tuy nhiên hiện giờ chỉ có thể chạm được vào đàn piano chứ không biết chơi, kiểu như "ước mơ làm pianist nhưng cuộc đời đưa đẩy phải làm ca sĩ".

Tùng Dương từng ước muốn làm nghệ sĩ piano.

Nói về album mới, Tùng Dương cho biết đây là dự án đặc biệt, được anh dành nhiều tâm huyết, thực hiện công phu, xem như một món quà tri ân gửi tới những khán giả đã đồng hành, ủng hộ nam ca sĩ hơn 20 năm qua.

Album gồm 8 bài Một mình (Lam Phương), Cô đơn (Nguyễn Ánh 9), Ngậm ngùi (Phạm Duy – Huy Cận), Riêng một góc trời (Ngô Thụy Miên), Dấu chân địa đàng (Trịnh Công Sơn), Ru ta ngậm ngùi (Trịnh Công Sơn) và Kiếp nào có yêu nhau (Phạm Duy – Minh Đức Hoài Trinh).

"Khi hoàn thành công việc và cầm thành quả trên tay, chúng tôi chỉ tạm hài lòng thôi chứ chưa dám nói là mãn nguyện. Đâu đó vẫn có những lỗi mà chúng tôi muốn khắc phục, vượt qua. Dù vậy, tôi nghĩ nếu có hát bị phô hay oét thế nào đấy mới là con người còn hoàn hảo quá thì là AI rồi", Tùng Dương nói.

Được biết đến bởi giọng hát nội lực, nhưng trong album này, anh hát nhẹ nhàng, dung dị hơn rất nhiều. Anh muốn tìm lại vẻ đẹp của tinh thần nguyên sơ của âm nhạc. Anh sẽ hát bằng tâm thế của người nghệ sĩ từng trải, biết lùi lại để ngắm nhìn toàn cảnh bức tranh âm nhạc Việt Nam.

Tùng Dương thay đổi kiểu hát trong album "The Voice - Timeless".

Trước những đánh giá về sự thay đổi đáng ngạc nhiên trong lối hát, Tùng Dương nói anh ý thức rõ về bản thân hơn bất cứ ai. Nam ca sĩ dí dỏm cho hay bản thân đã có tuổi, không còn trẻ để trở thành "anh trai", nhan sắc thuộc hàng trung bình yếu nhưng chưa bao giờ dừng lại việc học hỏi, đào sâu nghiên cứu, sáng tạo và thử thách bản thân trong hoạt động nghệ thuật.

Tùng Dương luôn chủ động tiếp xúc với người trẻ để làm mới mình, học từ tư duy, sức sáng tạo đến tiếp cận nguồn năng lượng mới. Anh hạnh phúc khi độ tuổi khán giả của mình đang dần trẻ hoá, có những fan còn đáng tuổi con cháu.