Từ TP.HCM đến Hà Nội: Bản sắc kiến trúc tiếp nối của CityLand Group

(VTC News) -

Dấu ấn kiến trúc của một doanh nghiệp bất động sản được hình thành từ sự nhất quán trong lựa chọn và cách hiện thực hóa ngôn ngữ thiết kế qua thời gian. Với CityLand, tinh thần tân cổ điển châu Âu không phải lựa chọn mang tính thời điểm, mà đã được theo đuổi từ những dự án đầu tiên và tiếp nối qua nhiều loại hình, quy mô phát triển.

Một mạch kiến trúc xuyên suốt

Tỷ lệ cân đối cùng những đường nét đặc trưng của kiến trúc tân cổ điển châu Âu hiện diện nhất quán trong các dự án nhà phố và biệt thự của CityLand. Trên nền tảng đó, hình khối và công năng được tổ chức phù hợp với khí hậu, cảnh quan và thói quen sinh hoạt của người Việt.

Tại CityLand Garden Hills và CityLand Center Hills ở phía Bắc TP.HCM, phong cách này được thể hiện qua các dãy nhà phố, biệt thự và không gian thương mại có diện mạo đồng bộ. Ở phía Nam thành phố, CityLand Riverside tiếp nối cùng ngôn ngữ kiến trúc trong một không gian gắn với cảnh quan ven sông.

Sự hiện diện xuyên suốt của những yếu tố kiến trúc đặc trưng qua nhiều dự án đã từng bước tạo nên nhận diện riêng cho CityLand. Tính nhất quán được thể hiện ở phong cách chủ đạo, trong khi cách tổ chức mặt bằng, cảnh quan và công năng được cân nhắc theo đặc điểm của từng khu vực.

Từ dấu ấn kiến trúc đến cấu trúc đô thị

Quá trình phát triển được mở rộng rõ nét tại CityLand Park Hills, khu đô thị rộng gần 27ha trên hai trục đường Phan Văn Trị và Nguyễn Văn Lượng, với gần 2.000 sản phẩm gồm biệt thự, nhà phố, nhà phố thương mại và căn hộ.

Tại đây, khu thấp tầng tiếp tục ngôn ngữ tân cổ điển châu Âu đã định hình qua các dự án trước. Quy mô lớn hơn đồng thời đặt kiến trúc trong một cấu trúc đô thị đa chức năng, kết nối nhà ở với trường học, trung tâm thương mại, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, không gian hội nghị, công viên và quảng trường.

Trong tổng thể đó, Quảng trường nhạc nước Hòa Bình Square rộng 15.000m², do các kiến trúc sư của Takenaka thiết kế, giữ vai trò điểm nhấn cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng. Sự kết nối giữa kiến trúc, tiện ích và cảnh quan cho thấy bước phát triển của CityLand từ xây dựng từng công trình sang tổ chức một môi trường sống có tính đồng bộ.

Từ nhà ở thấp tầng, cảm hứng kiến trúc châu Âu tiếp tục được CityLand đưa vào loại hình thương mại và văn phòng. Nằm trong CityLand Park Hills, Park Hills Palace là công trình phức hợp có tổng diện tích sàn khoảng 13.500m², được định hướng với các chức năng làm việc, giao thương và tổ chức sự kiện. Công trình góp phần mở rộng hệ tiện ích và hoàn thiện cấu trúc chức năng của khu đô thị.

Tiếp nối mạch kiến trúc tại Hà Nội

Sau những dự án đã hình thành tại TP.HCM, năm 2026, CityLand mở rộng hành trình phát triển tới Hà Nội với The President Park - khu nhà ở thấp tầng quy mô khoảng 6ha tại phường Đại Mỗ.

Trong bối cảnh quỹ đất dành cho nhà ở thấp tầng tại những vị trí thuận lợi của Thủ đô ngày càng hữu hạn, mỗi dự án mới cần đáp ứng yêu cầu cao hơn về quy hoạch, chất lượng không gian sống và giá trị sử dụng lâu dài. Đây cũng là bối cảnh để CityLand tiếp nối bản sắc kiến trúc đã được bồi đắp qua hơn hai thập kỷ.

Với bộ sưu tập các biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và nhà phố liền kề, phong cách tân cổ điển châu Âu tại The President Park hiện diện qua tỷ lệ kiến trúc cân đối, đường nét thanh lịch, hệ mái đặc trưng và những ô cửa lớn đón ánh sáng tự nhiên. Các không gian thấp tầng được đặt trong mối liên hệ với cảnh quan và tiện ích nội khu, hướng đến sự hài hòa giữa thẩm mỹ, công năng và trải nghiệm sống.

The President Park vì thế là điểm nối giữa nền tảng CityLand đã bồi đắp qua 23 năm và hành trình vừa mở ra tại Hà Nội. Từ TP.HCM đến Thủ đô, sự nhất quán trong lựa chọn kiến trúc trở thành mạch xuyên suốt, góp phần định hình bản sắc CityLand qua từng chặng đường phát triển.