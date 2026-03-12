Từ tiếng Việt nào có 29 chữ cái nhưng chỉ có 3 âm tiết?

(VTC News) -

Câu hỏi được đặt ra khá lạ: “Từ nào trong tiếng Việt có 29 chữ cái nhưng chỉ có 3 âm tiết?”. Nghe qua, nhiều người lập tức nghĩ đến những từ cực kỳ dài hoặc những thuật ngữ hiếm gặp.

Thế nhưng, đây lại là kiểu câu đố mẹo về ngôn ngữ. Điểm thú vị nằm ở chỗ con số 29 chữ cái không hẳn nói về độ dài của một từ, mà gợi liên tưởng đến một điều quen thuộc trong bảng chữ cái tiếng Việt.

Chính sự đánh lạc hướng này khiến người đọc phải suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau trước khi tìm ra đáp án. Bạn có đoán ra đó là từ gì chưa?

Từ nào trong tiếng Việt có 29 chữ cái nhưng chỉ có 3 âm tiết?

