Câu hỏi có nội dung như sau: “Từ nào trong tiếng Việt có 12 chữ O?”. Chắc chắn, nhiều người sẽ cố gắng nghĩ đến một từ thật dài với thật nhiều chữ “O", nhưng càng tìm lại càng thấy vô lý, bởi rất hiếm từ tiếng Việt nào có thể chứa nhiều chữ "O" đến như vậy.

Điều thú vị của câu đố nằm ở cách hiểu câu hỏi. Chỉ cần chú ý một chi tiết nhỏ, bạn có thể nhận ra đáp án hoàn toàn khác với suy nghĩ ban đầu. Chính sự đánh lừa tư duy này khiến câu đố trở nên hài hước và bất ngờ.

Không ít người sau khi biết lời giải đã phải bật cười vì hóa ra câu trả lời lại nằm ngay trong chính câu hỏi. Còn bạn, bạn đã nhìn ra “bí mật” của câu đố này chưa?

Từ nào trong tiếng việt có 12 chữ o? (Ảnh minh họa)

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.