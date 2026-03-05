(VTC News) -

Tiếng Việt luôn ẩn chứa những màn “biến hóa” đầy thú vị chỉ với một dấu nhỏ xíu. Câu đố này tưởng đơn giản nhưng lại khiến không ít người phải suy nghĩ: “Từ nào thêm hay bỏ dấu huyền đều khiến mọi người mê mệt?”

Nghe qua có vẻ khó hiểu, bởi chỉ một dấu huyền thôi mà lại có sức mạnh lớn đến vậy sao? Thực tế, chỉ cần thay đổi dấu thanh, nghĩa của từ đã hoàn toàn khác và điều đặc biệt là cả hai phiên bản đều khiến người ta “không thể cưỡng lại”.

Bạn thử nghĩ xem: Một từ khi có dấu huyền mang một ý nghĩa rất hấp dẫn. Khi bỏ dấu huyền, nó lại trở thành một thứ còn hấp dẫn hơn nữa!

Từ nào thêm hay bỏ dấu huyền đều khiến mọi người mê mệt? (Ảnh minh hoạ)

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.