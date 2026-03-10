(VTC News) -

Câu hỏi dưới đây có nội dung sau: “Từ tiếng Việt nào có tới 100 dấu huyền?”. Thoạt nghe, nhiều người nghĩ rằng câu hỏi đang nói đến dấu thanh trong tiếng Việt. Tuy nhiên, nếu chỉ suy nghĩ theo cách thông thường thì rất khó tìm ra đáp án.

Điều thú vị của câu đố nằm ở chỗ nó không chỉ kiểm tra khả năng hiểu ngôn ngữ mà còn yêu cầu người chơi phải quan sát kỹ và suy luận theo một hướng khác.

Chính vì vậy, câu đố này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, khi mỗi người lại đưa ra một cách lý giải riêng. Có người cho rằng đáp án rất hiển nhiên, nhưng cũng có người mất khá lâu mới nhận ra điểm “then chốt” của câu hỏi.

Từ tiếng Việt nào có tới 100 'dấu huyền'? (Ảnh minh họa)

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.