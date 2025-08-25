Từ A50 đến A80: Dấu ấn Quân đội Nhân dân Lào trong lòng người dân Việt Nam

(VTC News) -

Chiều 24/8, bầu trời Hà Nội hửng sáng sau cơn mưa rào. Dọc các tuyến đường quanh Quảng Trường Ba Đình, hàng vạn người dân đã có mặt từ sớm. 17h30, đoàn chiến sĩ Quân đội Nhân dân Lào có mặt, chỉnh đốn đội hình trong tiếng hô dõng dạc. Đó là buổi Tổng hợp luyện lần 2 trước ngày diễu binh, diễu hành A80 - Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Toàn cảnh buổi Tổng hợp luyện lần 2 tại Ba Đình.

Bên lề buổi tổng hợp luyện, chúng tôi bắt chuyện với một chiến sĩ trẻ người Lào, anh nói tiếng Việt rành rọt đến mức khó phân biệt được đâu là giọng của một người ngoại quốc. Anh kể mình từng học tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 suốt 4 năm, những ngày tháng ở Việt Nam đã trở thành ký ức ấm áp, nuôi dưỡng tình cảm keo sơn giữa hai dân tộc.

“Việt Nam là quê hương thứ hai của tôi. Mỗi khi trở lại, cảm giác như được về nhà, gặp lại những người thân quen”, anh mỉm cười, vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói.

Không chỉ riêng anh, nhiều chiến sĩ Lào khác cũng từng được đào tạo, học tập tại các trường quân đội Việt Nam. Họ hát những ca khúc tiếng Việt, họ nhắc tên những vùng đất đã gắn bó suốt tuổi trẻ của mình: Hà Nội, Huế, Đà Lạt... Trong những câu chuyện ấy, chúng tôi nhận ra một tình cảm rất thật. Đó là tình đồng chí, đồng đội, tình anh em, tình nghĩa như máu thịt.

Quân đội Nhân dân Lào bước đi trên Quảng trường Ba Đình.

Trên mạng xã hội, hình ảnh các chiến sĩ Lào diễu binh trong sự kiện A50 - Kỷ niệm 50 năm Giải Phóng Miền Nam cách đây 4 tháng vẫn còn lan truyền đầy cảm xúc.

Hôm ấy, trên đường Lê Duẩn (TP.HCM), đội hình Quân đội Nhân dân Lào bước đều trong tiếng reo hò vang dội. Không ít người dân đã rơi nước mắt khi nhìn những người con của xứ sở Triệu Voi tiến qua, bởi trong họ, hình ảnh ấy không chỉ là quân kỳ tung bay, mà là minh chứng cho một tình bạn son sắt đã đi qua bao thử thách của thời gian.

Người dân Việt Nam không tiếc lời bày tỏ: “Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”. Nhiều bình luận ví von bước chân của các anh như nhịp cầu nối dài tình hữu nghị đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông đã dày công vun đắp.

Có cụ già đã thì thầm: “Nhìn họ, tôi nhớ lại những năm tháng chúng ta kề vai sát cánh, chia nửa bát cơm, chung một chiến hào…”.

Quân đội Nhân dân Lào đi trong vòng tay người dân Việt Nam. (Ảnh: Nguyen A)

Giữa Ba Đình hôm nay, những ký ức ấy như sống lại. Khi đoàn quân đội Lào bước qua, hàng vạn người dân Việt Nam đứng lên reo hò, cổ cũ. Thấy vậy, những chiến sĩ Lào cũng không nén nổi cảm xúc mà đưa tay, giao lưu với người dân.

Chiến sĩ Khounthaxay Siphone, người từng có mặt tại Việt Nam ở sự kiện A50 chia sẻ: “Ngày tôi mặc quân phục bước ở A50, người dân Việt Nam đã vẫy chào tôi như chào một người con ruột thịt. Lúc ấy tôi nghẹn ngào, vì cảm thấy mình không hề xa lạ. Và giờ, chúng tôi lại có cơ hội một lần nữa sải bước ở mảnh đất này. Chúng tôi sẽ bước đi bằng cả trái tim mình”.

Chúng tôi nhìn thấy trong mắt các anh sự háo hức nhưng cũng đầy trách nhiệm. Họ biết, từng nhịp chân không chỉ thể hiện kỷ luật của quân đội, mà còn mang theo kỳ vọng, niềm tin của cả hai dân tộc. Đó là thông điệp gửi đến bạn bè quốc tế, rằng Việt Nam và Lào không chỉ là láng giềng, mà là “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, là đồng chí, đồng đội, anh em.

Quân đội Nhân dân Lào tại sự kiện A50 cách đây 4 tháng.

Chúng tôi như nghe thấy trong đó nhịp đập của lịch sử, của tình hữu nghị Việt - Lào được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sự kiện A80 sẽ lại là dịp để người dân Việt Nam một lần nữa dành trọn yêu thương cho những người bạn Lào thân thiết.

Từ A50 đến A80, chỉ cách nhau vài tháng, nhưng đủ để thấy rõ một điều: Dấu ấn Quân đội Nhân dân Lào trong lòng người Việt Nam không chỉ nằm ở những cuộc diễu binh, mà còn nằm trong từng cái siết tay, từng nụ cười thân thiện, từng lời nói tiếng Việt rành rọt của họ.