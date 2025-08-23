Quân đội Hoàng gia Campuchia rắn rỏi trên thao trường, sẵn sàng cho A80

Do thời gian tới lễ kỷ niệm không còn nhiều nên cường độ tập luyện của toàn đội được đẩy lên cao hơn. Do đó, việc duy trì bảo đảm sức khỏe tốt nhất cho ngày lễ trọng đại sắp tới được đoàn đặc biệt chú trọng.