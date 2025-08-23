Quân đội Hoàng gia Campuchia rắn rỏi trên thao trường, sẵn sàng cho A80

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News chiều 22/8, trên thao trường Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), 120 chiến sĩ Quân đội Hoàng gia Campuchia bước đều trong nắng gắt. Mỗi bước chân của họ dứt khoát, mạnh mẽ, hòa cùng tiếng hô khẩu lệnh vang vọng, như nhịp trống thúc giục tinh thần quyết tâm trước ngày hội lớn của Việt Nam.
Các chỉ huy người Campuchia dõng dạc hô khẩu lệnh, thi thoảng chỉnh từng cánh tay, từng dáng đứng.
Từng động tác dậm chân, quay đầu, giơ tay, ôm súng được thực hiện chính xác theo hiệu lệnh.
Giữa hàng quân chỉnh tề, kỷ luật, gương mặt binh sĩ lộ rõ sự tập trung, khổ luyện và niềm tự hào khi đại diện cho đất nước mình góp mặt trong lễ kỷ niệm trọng đại của Việt Nam.
Không khí trên thao trường như nóng hơn bởi sức trẻ và nhiệt huyết của đội quân đến từ Vương quốc Campuchia. Những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt rắn rỏi, nhưng đôi mắt họ không rời hàng lối, tất cả cùng hòa nhịp trong sự nghiêm cẩn và gắn kết.
Chiến sĩ khối trưởng đứng nghiêm, làm "nhạc trưởng" cho cả đội hình. Sự khắt khe làm nên đội hình thẳng tắp, hàng lối sắc gọn, biểu thị tinh thần kỷ luật cao độ vốn là linh hồn của mỗi đội quân.
Quốc kỳ Campuchia tung bay trên thao trường Việt Nam.
Âm thanh rắn rỏi của bước chân dồn dập, đều tăm tắp vang vọng giữa Miếu Môn, hòa cùng sắc áo rằn ri và lá cờ Campuchia tung bay trong gió. Hình ảnh này không chỉ thể hiện sức mạnh quân đội, mà còn gợi nhắc về tình hữu nghị, sự gắn bó keo sơn giữa Việt Nam và Campuchia.
Trung tá Chheng Tharath, Trưởng đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia cho biết, trong thời gian ở Việt Nam, đoàn nhận được sự trợ giúp, tạo điều kiện về mọi mặt của nước chủ nhà; từ lộ trình di chuyển tới sắp xếp, bố trí nơi ăn nghỉ và cả trang thiết bị luyện tập.
"Thời tiết hiện tại của Việt Nam và Campuchia khá tương đồng nên các quân nhân trong đoàn thích nghi nhanh chóng với môi trường mới và không gặp trở ngại nào", Trung tá Chheng Tharath nói.
Do thời gian tới lễ kỷ niệm không còn nhiều nên cường độ tập luyện của toàn đội được đẩy lên cao hơn. Do đó, việc duy trì bảo đảm sức khỏe tốt nhất cho ngày lễ trọng đại sắp tới được đoàn đặc biệt chú trọng.
Cùng với sự góp mặt của đoàn Quân đội Nhân dân Lào, sự hiện diện của đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia tại lễ kỷ niệm năm nay mang ý nghĩa sâu sắc. Thể hiện sự trân trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ đoàn kết chiến đấu đặc biệt, liên minh chiến đấu thủy chung, son sắt giữa 3 nước trong sự nghiệp đấu tranh chống kẻ thù chung, giành độc lập và xây dựng Tổ quốc của mỗi nước.
