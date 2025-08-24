Đời sống

Quân đội Lào miệt mài tập luyện, sẵn sàng cho lần thứ 2 diễu binh tại Việt Nam

Chủ Nhật, 24/08/2025 09:29:48 +07:00

(VTC News) - Bước chân dứt khoát vang rền trên thao trường Miếu Môn, 120 chiến sĩ Quân đội Lào khẩn trương tập luyện, chuẩn bị cho lần thứ 2 diễu binh tại Việt Nam - dịp A80.

Chiều 22/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), PV Báo Điện tử VTC News ghi nhận hình ảnh 120 chiến sĩ Quân đội Nhân dân Lào miệt mài tập luyện trong nắng nóng. Đây là lần thứ 2 đoàn quân nước bạn góp mặt trong lễ diễu binh tại Việt Nam, sẵn sàng cho A80 - Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Các chiến sĩ Lào nghiêm trang trong từng động tác tập luyện tại thao trường Miếu Môn.

Trên thao trường, tiếng hô dõng dạc vang lên đều đặn, hòa nhịp với tiếng giày giậm xuống nền đất, tạo nên âm hưởng rắn rỏi. Những buổi tập luyện miệt mài cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc và quyết tâm cao của lực lượng quân đội nước bạn.

Mồ hôi thấm dẫm trên khuôn mặt các chiến sĩ.

Thời tiết oi bức, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng các chiến sĩ vẫn kiên trì, nghiêm túc tập luyện. Tất cả đều hướng đến mục tiêu thể hiện hình ảnh Quân đội Nhân dân Lào kỷ luật, đoàn kết, và vinh dự góp mặt trong lễ duyệt binh trọng đại của Việt Nam.

Sự phối hợp nhịp nhàng thể hiện tinh thần đồng đội và kỷ luật thép.

Chiến sĩ Phouth Thavong Manothama - Khối trưởng Khối Quân đội Lào cho biết, đây là lần thứ 3 Quân đội Lào tham gia diễu binh, diễu hành quốc tế. Lần thứ nhất ở Việt Nam (A50), lần thứ 2 ở Nga (Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại), và lần thứ 3 này quay lại Việt Nam trong sự kiện A80.

"Chúng tôi thật sự hạnh phúc và xúc động trước tình cảm người dân Việt Nam dành cho mình. Qua mấy ngày lưu trú tại Việt Nam, chúng tôi luôn nhận được sự tiếp đón chu đáo của cán bộ và người dân", Chiến sĩ Phouth Thavong Manothama nói.

Chiến sĩ Khounthaxay Siphone, người từng có mặt trong sự kiện A50 chia sẻ: "Với đất nước Việt Nam thì không còn từ gì để tả nữa, quá tuyệt vời. Tôi đi học ở Việt Nam, được bạn bè nhiệt tình dạy tiếng Việt, được mọi người giúp đỡ. Với tôi, Việt Nam là quê hương thứ hai".

Trở lại với A80, khí thế của đoàn quân Lào càng rắn rỏi, quyết tâm hơn bao giờ hết.

Sự có mặt của đoàn quân Lào tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là một phần trong chương trình, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc: Tình hữu nghị Việt - Lào tiếp tục được vun đắp, gắn bó keo sơn. Trên thao trường hôm nay, từng bước chân, từng ánh mắt quyết tâm như lời khẳng định cho tình cảm đặc biệt giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

Thy Huệ
