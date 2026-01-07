Từ 20/1, ô tô kiểm định lại trong ngày không còn được miễn phí

(VTC News) -

Một trong những điểm đáng chú ý theo Thông tư 40/2025/TT-BXD của Bộ Xây dựng là thay đổi cách tính phí đối với trường hợp xe phải kiểm định lại, trong đó bỏ quy định miễn phí kiểm định lại trong ngày như trước đây.

Theo quy định mới, xe cơ giới và xe máy chuyên dùng có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải thực hiện kiểm định lại. Trường hợp xe được kiểm định lại ngay trong ngày, giá dịch vụ mỗi lần kiểm định lại được thu tối đa bằng 50% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm.

Trong khi đó, trường hợp xe kiểm định lại vào ngày khác hoặc thực hiện tại cơ sở đăng kiểm khác, giá dịch vụ kiểm định được thu bằng 100% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm.

Ô tô trượt kiểm định phải nộp 50% phí khi quay lại trong ngày.

So với quy định tại Thông tư số 55/2022/TT-BTC, xe cơ giới kiểm định không đạt yêu cầu nếu được kiểm định lại trong cùng ngày làm việc với lần kiểm định đầu tiên được miễn phí đối với lần 1 và 2; từ lần thứ ba trở đi mới thu 50% mức giá quy định.

Ngoài ra, nếu kiểm định lại trong vòng 7 ngày kể từ ngày kiểm định lần đầu, mỗi lần kiểm định lại thu 50% giá. Sau 7 ngày, mức thu mới được tính như kiểm định lần đầu.

Mức giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường với xe cơ giới theo quy định.

Như vậy, Thông tư số 40/2025/TT-BXD đã bỏ cơ chế miễn phí kiểm định lại trong ngày.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/1.