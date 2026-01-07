'Bỏ túi' 4 lưu ý quan trọng khi mua ô tô dịp đầu năm

(VTC News) -

Giải bài toán tài chính trước khi đến đại lý

Phần lớn người mua xe hiện nay đều cần vay vốn. Do đó, bước đầu tiên và quan trọng nhất là xác định rõ khả năng tài chính của bản thân. Các chuyên gia khuyến nghị, người mua nên chuẩn bị sẵn phương án vay từ ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng trước khi đến đại lý. Điều này giúp người mua có cơ sở so sánh với các gói vay tại đại lý, vốn đôi khi được hãng xe trợ giá bằng lãi suất ưu đãi.

Khoản trả trước cũng đóng vai trò then chốt, đặc biệt trong giai đoạn lãi suất cao. Consumer Reports khuyên người mua nên trả trước ít nhất 15% giá trị xe, lý tưởng nhất là 20-25% nếu có thể.

Trả trước càng nhiều, số tiền phải chịu lãi càng ít, đồng thời giảm nguy cơ "âm giá trị", tức số tiền nợ cao hơn giá trị thực của xe trong tương lai.

Một lưu ý quan trọng khác là không nên trả giá quá cao so với giá niêm yết. Ô tô là tài sản mất giá nhanh và việc mua xe cao hơn hàng chục triệu đồng có thể khiến tổng chi phí sở hữu tăng mạnh chỉ sau vài năm sử dụng.

Chiến lược chọn và mua xe hiệu quả

Thay vì chỉ tập trung vào một mẫu xe duy nhất, người mua nên xác định một danh sách ngắn các mẫu phù hợp và sẵn sàng linh hoạt về phiên bản hoặc trang bị. Việc tìm hiểu trước giá đại lý, giá niêm yết và các phiên bản khác nhau sẽ giúp quá trình đàm phán trở nên chủ động hơn.

Các chuyên gia cũng khuyên người mua nên tìm kiếm xe thông qua trang web các hãng xe, đại lý hoặc các nền tảng so sánh giá để nắm được nguồn cung thực tế. Trong nhiều trường hợp, việc mở rộng phạm vi tìm kiếm sang khu vực lân cận có thể giúp tiếp cận mức giá tốt hơn dù người mua vẫn cần trực tiếp xem và lái thử xe trước khi ký hợp đồng.

Người mua cần tìm hiểu và tạo danh sách các mẫu xe phù hợp để dễ so sánh.

Ưu đãi từ hãng và đại lý vẫn tồn tại nhưng thường tập trung vào những mẫu xe bán chậm. Người mua cần cân nhắc kỹ bởi giá rẻ ban đầu có thể đi kèm chi phí sử dụng cao hơn về nhiên liệu, bảo dưỡng hoặc giá trị bán lại thấp.

Tuy nhiên, dịp trước Tết, nhiều mẫu xe "hot" cũng được áp dụng nhiều chính sách giảm giá để kích cầu. Đây là cơ hội tốt để người mua xe sở hữu "xế cưng" mới với ưu đãi hiếm có trong năm.

Tận dụng xe cũ và chính sách mới

Nếu đang sở hữu xe cũ, người mua có thể tận dụng giá trị của xe để bù đắp chi phí mua xe mới. Nhiều khảo sát cho thấy bán xe cũ cho các đơn vị thu mua chuyên nghiệp đôi khi mang lại giá tốt hơn so với đổi xe trực tiếp tại đại lý.

Ngoài ra, một số đại lý cũng áp dụng ưu đãi giảm lệ phí trước bạ 50% (tạm thời) cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước để kích thích tiêu dùng và các chính sách lãi suất ưu đãi từ ngân hàng/tổ chức tài chính.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng ưu đãi này không nên là lý do duy nhất để mua xe. An toàn, độ tin cậy và mức độ hài lòng khi sử dụng lâu dài vẫn là những tiêu chí quan trọng nhất.

Khi xe mới không còn là lựa chọn tối ưu

Trong trường hợp không tìm được xe mới phù hợp ngân sách, người tiêu dùng có thể cân nhắc các phương án thay thế. Xe đã qua sử dụng được chứng nhận chính hãng thường là lựa chọn an toàn, bởi xe còn mới, ít hao mòn và được bảo hành bổ sung từ nhà sản xuất.

Mua xe cũ là phương án phù hợp để đảm bảo tài chính.

Một phương án khác là mua lại xe đang thuê khi hết hạn hợp đồng. Người dùng đã quen với lịch sử và tình trạng xe, đồng thời tránh được chi phí tăng cao nếu thuê hoặc mua xe mới cùng phân khúc.

Cuối cùng, sửa chữa và tiếp tục sử dụng xe cũ cũng là giải pháp hợp lý trong bối cảnh lãi suất cao. Nhiều trường hợp, chi phí sửa chữa lớn vẫn thấp hơn tổng chi phí trả góp và bảo hiểm của một chiếc xe mới.