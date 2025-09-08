Công an Đắk Lắk đề nghị truy tặng Liệt sỹ cho Thiếu tá hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 8/9, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ban Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương hoàn tất thủ tục đề nghị truy tặng danh hiệu Liệt sỹ đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ; đồng thời tổ chức đoàn tới gia đình thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng người thân của anh.

Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh.

Trước đó, tối 7/9, Công an xã Xuân Lộc nhận được tin báo của người dân về việc Nguyễn Văn Ty (30 tuổi, trú thôn 4, xã Xuân Lộc) có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị Nguyễn Thị Kết (36 tuổi, chị dâu của Ty), trú cùng địa chỉ.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Lộc cử tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường làm việc. Khi thấy lực lượng công an tiếp cận nhà mình, Ty bỏ chạy vào rừng keo khu vực thôn 4. Thấy vậy, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh trực tiếp truy đuổi và bị Ty rút dao chống trả, đâm trúng người nhiều nhát dẫn tới hy sinh.

Sau khi gây án, Ty tiếp tục lẩn trốn nhưng đến trưa 8/9 đã bị lực lượng Công an Đắk Lắk bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu Ty khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Ty để điều tra, xử lý.