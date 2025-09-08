Tạm giữ hình sự kẻ đâm chết Thiếu tá công an ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Chiều 8/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Ty (SN 1995, trú thôn 4, xã Xuân Lộc). Ty là kẻ sát hại Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk).

Nghi phạm Nguyễn Văn Ty tại Công an.

Sáng 8/9, nhận được tin báo của người dân tố cáo Nguyễn Văn Ty có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị Nguyễn Thị Kết (sinh năm 1989, là chị dâu của Ty, sống cùng nhà) vào tối 7/9, Công an xã Xuân Lộc thành lập tổ công tác trực đến địa bàn mời Ty về trụ sở làm việc.

Khi thấy công an tới gần nhà mình, Ty bỏ chạy về khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc. Chống trả trong quá trình bị truy đuổi, Nguyễn Văn Ty rút dao đâm Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh nhiều nhát khiến anh hy sinh.

Hung khí mà nghi phạm Nguyễn Văn Ty dùng đâm Thiếu tá Cánh.

Đến khoảng 12h40’ cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Văn Ty khi tên này đang cố thủ trong nhà riêng tại thôn 4, xã Xuân Lộc.

Tại Cơ quan Công an, Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.