Bệnh viện Tây y đầu tiên ở Việt Nam, bạn có biết tên gì?

Bệnh viện Trung ương Huế

Bệnh viện Tây y sau đổi tên thành Bệnh viện Trung ương Huế được xây dựng dưới triều vua Thành Thái. Đây cũng là bệnh viện Tây y đầu tiên ở Việt Nam và cả Đông Dương. Hiện, Bệnh viện Trung ương Huế hoạt động với hơn 4.500 giường bệnh nội trú, thực hiện chức năng khám chữa bệnh cao nhất của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, là nơi đào tạo thực hành cho các cán bộ đại học, sau đại học, điều dưỡng.

Bệnh viện có trên 3200 nhân viên, còn có thêm gần 800 lao động với các dịch vụ thuê ngoài (outsource), cán bộ đại học và sau đại học là hơn 1500, bao gồm 9 thầy thuốc nhân dân, 143 thầy thuốc ưu tú, trên 60 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và trên 500 cán bộ sau đại học khác. Ngoài ra có hơn 150 cán bộ của trường Đại học Y Dược Huế làm việc tại bệnh viện.