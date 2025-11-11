Bệnh viện Bạch Mai có tiền thân là cơ sở y tế nào?

B

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Một vinh dự rất lớn với Bệnh viện Bạch Mai là 17h ngày 15/12/1954 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm bệnh viện. Bác khen ngợi và cảm ơn anh, chị, em cán bộ nhân viên đã tích cực và bền bỉ đấu tranh với địch bảo vệ và giữ gìn tài sản bệnh viện được tương đối nguyên vẹn. Người khuyên mọi người phải thật thà đoàn kết và giúp đỡ nhau tiến bộ. Ai làm việc gì tốt có kết quả thì đuợc khen, ai có sai sót thì góp ý sửa chữa. Làm đuợc như vậy mọi người sẽ đoàn kết hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có cơm ngon, thuốc đúng, người phục vụ tận tụy nhất định bệnh nhân mau khỏi, nhà thương mau tiến.

Thực hiện lời dạy của Bác, bệnh viện đã phân đấu không ngừng củng cố tổ chức, tích cực sửa chữa cơ sở, bổ sung thêm một số trang thiết bị cần thiết, xây dựng và mở rộng thêm nhiều khoa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.