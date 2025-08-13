Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa làn sóng yêu nước và niềm tự hào dân tộc

Sáng 13/8, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội), các lực lượng Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) tiến hành tổng hợp luyện lần thứ ba.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu kiểm tra buổi hợp luyện của các lực lượng. (Ảnh: Trọng Đức - TTXVN)

Dự, động viên các lực lượng tham gia tổng hợp luyện có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong ba năm 2023 - 2025 (Ban Chỉ đạo); Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, Phó trưởng ban Chỉ đạo.

Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu kiểm tra công tác huấn luyện. (Ảnh: Trọng Đức - TTXVN)

Tổng hợp luyện gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành. Nội dung diễu binh, diễu hành có sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại.

Trong đó, có nhiều sản phẩm do nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu và chế tạo như: Tổ hợp tên lửa Trường Sơn, xe chiến đấu bộ binh XCB-01, máy bay không người lái (UAV), radar...

Khối nữ sĩ quan lực lượng Gìn giữ hòa bình tham gia hợp luyện. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Trong 18 khối đứng và 43 khối đi có 7 khối nữ Quân đội, 2 khối nữ Công an (Quân nhạc, sĩ quan Quân y, Gìn giữ hòa bình Việt Nam, chiến sĩ Biệt động, chiến sĩ Thông tin, Dân quân các dân tộc Việt Nam, Du kích miền Nam, sĩ quan Cảnh sát giao thông, Cảnh sát đặc nhiệm). Theo đánh giá của Tiểu ban diễu binh, diễu hành, các khối đã có sự tiến bộ lớn so với các lần hợp luyện cụm và hai lần tổng hợp luyện vừa qua.

Binh chủng Tăng thiết giáp tham gia hợp luyện. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Sau các khối đi bộ, các đoàn xe quân sự, công an lần lượt di chuyển chặt chẽ, nhịp nhàng, thể hiện sức mạnh cơ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xe pháo BM21 của Binh chủng Pháo binh tham gia hợp luyện. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Bày tỏ xúc động, tự hào khi được chứng kiến cuộc tổng hợp luyện với những khoảnh khắc rất hào hùng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, đây là kết quả quá trình nỗ lực của tất cả các lực lượng tham gia nhiệm vụ A80, bao gồm các chiến sĩ, sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam; đội ngũ làm công tác lãnh đạo, chỉ huy, bảo đảm, hậu cần, kỹ thuật, quân y và thông tin, tuyên truyền.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương tất cả các lực lượng, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp tham gia làm nên thành công của cuộc tổng hợp luyện lần này, đồng thời nhấn mạnh, chúng ta đang hướng tới những sự kiện trọng đại của đất nước, như: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIV; đạt được những kết quả bước đầu có ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy; nỗ lực, phấn đấu giành những thành tựu to lớn hơn nữa để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hướng tới Đại hội Đảng lần thứ XIV...

Đặc biệt, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành cần cố gắng làm tốt hơn nữa, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, góp phần làm rạng danh truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân anh hùng.

Khối nữ sĩ quan quân y tham gia hợp luyện. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhắc tới lời khen ngợi của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đặc biệt là cuộc diễu binh, diễu hành tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 4/2025, đã tạo nên một làn sóng yêu nước, yêu dân tộc, đặc biệt là lan tỏa đến thế hệ trẻ Việt Nam.

Với niềm tự hào đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn thế hệ trẻ, đặc biệt là lực lượng trực tiếp tham gia A80 tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong nhiều hoạt động vừa qua, nhất là trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để có quyết tâm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng; đặc biệt là hoàn thiện trình độ, kỹ năng điều lệnh, điều lệ, kỹ năng, kỹ thuật quân sự; bảo đảm vũ khí, trang bị, kỹ thuật tốt nhất cũng như chăm lo tốt nhất về sức khỏe, đời sống cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ và xứng đáng là lực lượng Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

“Trong ba năm với nhiều hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là sự kiện đỉnh cao, chúng ta dứt khoát phải lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, cao hơn nữa, xa hơn nữa làn sóng yêu nước mạnh mẽ, yêu dân tộc và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam”, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Khối nữ dân quân tự vệ các dân tộc tham gia hợp luyện. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp lãnh đạo, chỉ huy và lực lượng làm công tác bảo đảm, hậu cần, đặc biệt là lực lượng báo chí, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền không những ở trong nước mà cần lan tỏa nhiều hơn đến với bạn bè quốc tế bằng nhiều hình thức phong phú, sâu rộng, để nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu hơn và chia sẻ về những thành công của Việt Nam, về những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà các đoàn tham gia hợp luyện. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tặng quà các đoàn tham gia hợp luyện. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã tặng quà cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.