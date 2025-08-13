Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa làn sóng yêu nước từ sự kiện A80

(VTC News) -

Sáng 13/8, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Hà Nội), hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang Nhân dân bước vào đợt tổng hợp luyện lần thứ ba, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát biểu tại buổi tổng hợp luyện, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn nhấn mạnh, đây là thời khắc đặc biệt thiêng liêng, gắn liền với ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng hợp luyện.

Nhắc lại thành công của các sự kiện A50, A70 trước đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, trong tổng kết 50 năm kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm có lời khen ngợi các hoạt động kỷ niệm. Đặc biệt, cuộc diễu binh, diễu hành tại TP.HCM đã tạo nên làn sóng yêu nước, yêu dân tộc, đặc biệt lan tỏa đến thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong rằng các thế hệ hôm nay, đặc biệt là lực lượng trực tiếp tham gia diễu binh, diễu hành tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong nhiều hoạt động vừa qua.

Các đơn vị, lực lượng cần quyết tâm cao hơn nữa, bản lĩnh chính trị tốt hơn nữa, vững vàng hơn nữa, đặc biệt là trình độ, kỹ năng, điều lệ, đảm bảo sức khỏe tốt nhất, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật tốt nhất, đảm bảo chăm lo đời sống cho lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tốt nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

“A80 là sự kiện đỉnh cao, chúng ta dứt khoát phải lan tỏa phải lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, cao hơn nữa, xa hơn nữa làn sóng yêu nước, yêu dân tộc và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý.

Các khối diễu binh diễu hành của lực lượng Quân đội Nhân dân đi qua lễ đài tại buổi tổng hợp luyện sáng 13/8.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp lãnh đạo, chỉ huy và lực lượng làm công tác bảo đảm, hậu cần, đặc biệt là lực lượng báo chí, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền không những ở trong nước mà cần lan tỏa nhiều hơn đến với bạn bè quốc tế bằng nhiều hình thức phong phú, sâu rộng.

Qua đó giúp Nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế hiểu hơn và chia sẻ về những thành công của Việt Nam, về những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của dân tộc Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tặng quà các lực lượng luyện tập diễu binh.

Nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã tặng quà cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.