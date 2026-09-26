Trung Quốc và Mỹ nhất trí thúc đẩy quan hệ ổn định

Theo Tân Hoa xã, khi Chủ tịch Tập Cân Bình rời Washington, ông đã được các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ tiễn tại sân bay, với nghi thức bắn 21 phát đại bác.

Trước đó cùng ngày, trong tiệc trà với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông cho biết, đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của ông tới Mỹ sau 11 năm. Trong chuyến thăm, hai bên “đã làm phong phú thêm nội hàm định vị quan hệ Trung - Mỹ, nhất trí cùng xây dựng mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng, dựa trên sự tôn trọng, công bằng và đối đẳng”. Hai bên cũng đạt được những kết quả cùng có lợi trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên dự tiệc trà của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân Melania Trump ngày 25/9. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ông nhấn mạnh, tương lai của quan hệ Trung - Mỹ rất tươi sáng và là “xu thế tất yếu của lịch sử”. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận con đường dẫn tới tương lai tươi sáng đó sẽ “quanh co, khó tránh khỏi những khó khăn và thách thức”. Theo ông, điều này phù hợp với quy luật phát triển, đồng thời bày tỏ “sẵn sàng cùng với Tổng thống Trump - với lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm với lịch sử - chung tay viết nên một chương quan trọng và đáng nhớ trong lịch sử quan hệ Trung - Mỹ”.

Trong một phát biểu trước đó, ông khẳng định, việc nguyên thủ hai nước Trung Quốc và Mỹ tiến hành các chuyến thăm lẫn nhau trong chưa đầy nửa năm là “điều chưa từng có trong lịch sử quan hệ Trung - Mỹ”.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đích thân đón ông tại căn cứ liên hợp Andrews. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ trực tiếp đón nguyên thủ nước ngoài ở cơ sở này trong hơn 60 năm.

Chuyến thăm được giới phân tích đánh giá là mang đậm tính ngoại giao cá nhân với màn đón tiếp hoành tráng và những nghi thức hiếm có, tuy nhiên lãnh đạo Mỹ - Trung vẫn chưa tháo được những nút thắt về thương mại và công nghệ trong quan hệ song phương, cũng như chưa cho thấy những đột phá lớn về một loạt vấn đề còn nhiều bất đồng.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh Trung - Mỹ, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 25/9 cho biết, hai nước đã đạt được thỏa thuận về một số mặt hàng không nhạy cảm và Washington dự kiến công bố các chi tiết về kết quả đàm phán thương mại với Trung Quốc vào ngày 28/9 tới.

Bích Thuận (VOV-Bắc Kinh)