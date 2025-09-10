Trung Quốc: Ra mắt pin xe điện sạc 10 phút đi được gần 500 km

(VTC News) -

Tập đoàn Công nghệ Đương đại Amperex (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. – CATL) của Trung Quốc vừa giới thiệu hai phiên bản pin lithium iron phosphate (LFP) dành riêng cho thị trường xe điện châu Âu.

Theo Tân Hoa xã, một mẫu pin có thể giúp xe đạt quãng đường tối đa 758 km và được thiết kế sử dụng bền bỉ trong 12 năm hoặc 1 triệu km mà chỉ suy hao tối thiểu. Đây là sản phẩm nhắm trực diện đến thị trường xe cho thuê và xe đã qua sử dụng. Phiên bản thứ hai tập trung vào tốc độ: Chỉ trong 10 phút sạc, xe có thể đi thêm 478 km, đồng thời được tối ưu hóa cho điều kiện nhiệt độ thấp.

Lãnh đạo CATL cho biết các thiết kế mới phản ánh thực tế tốc độ cao trên xa lộ, nhu cầu tuổi thọ pin dài hơn và khí hậu lạnh vốn phổ biến tại lục địa này.

CATL ra mắt Shenxing Pro tại châu Âu: Được thiết kế cho tầm hoạt động dài, tốc độ cao và khả năng chịu lạnh. (Ảnh: Nhà máy CATL tại Arnstadt, Đức)

Phiên bản pin “tuổi thọ dài” nhằm mở rộng khả năng của LFP vượt khung 300 - 500 km thông thường, kết hợp hiệu suất năng lượng cao với độ bền 12 năm. Trong khi đó, mẫu “sạc siêu nhanh” được thiết kế để rút ngắn thời gian dừng sạc xuống bằng một lần uống cà phê, nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất ổn định trong mùa đông – khi nhiều gói pin EV gặp khó.

Ông Lingbo Zhu, Giám đốc công nghệ mảng quốc tế của CATL, cho biết các sản phẩm được phát triển để phù hợp thói quen và khí hậu châu Âu.

Bản địa hóa chuỗi giá trị EV

Sự kiện ra mắt diễn ra trong bối cảnh doanh số EV tại châu Âu tăng 26% trong bảy tháng đầu năm. CATL – doanh nghiệp chiếm hơn một phần ba thị phần pin toàn cầu năm ngoái – đã đầu tư trên 11 tỷ euro vào châu Âu, gồm các nhà máy tại Đức, Hungary và một nhà máy thứ ba đang xây dựng ở Tây Ban Nha theo liên doanh với Stellantis.

CATL cũng lên kế hoạch mở trung tâm dịch vụ hậu mãi đầu tiên tại Eindhoven (Hà Lan), cung cấp kiểm tra, bảo dưỡng và tái chế pin. Ông Tan cho biết mục tiêu là nâng cấp toàn bộ hệ sinh thái EV khu vực, từ sản xuất vật liệu, chế tạo pin, tái sản xuất cho tới tái chế. CATL hiện hợp tác với khoảng 90% hãng xe châu Âu và đã cung cấp pin cho hơn 20 triệu xe điện trên toàn cầu.

Động thái này nối tiếp hàng loạt công bố công nghệ của CATL trong năm 2025. Trước đó, hãng ra mắt pin natri-ion Naxtra với mật độ năng lượng 175 Wh/kg, cho phép tầm hoạt động thực tế khoảng 500 km và khả năng vận hành tốt trong điều kiện lạnh. Ngoài ra, CATL giới thiệu kiến trúc Freevoy “hai nguồn độc lập”, chia pin thành hai vùng năng lượng để cân bằng hiệu suất, công suất và tính dự phòng.

Về an toàn, CATL trở thành công ty đầu tiên đáp ứng tiêu chuẩn mới của Trung Quốc GB 38031-2025 “Không cháy, không nổ” sau khi gửi mẫu pin Qilin đi thử nghiệm. Tiêu chuẩn này yêu cầu gói pin phải chịu được hiện tượng “nhiệt chạy trốn” mà không phát hỏa hay phát nổ.

Bên cạnh những nỗ lực của CAYL tại thị trường châu Âu, Tập đoàn xe điện BYD của Trung Quốc sẽ bắt đầu sản xuất tại nhà máy mới ở Hungary vào cuối năm 2025, một lãnh đạo cấp cao xác nhận ngày 8/9.

“Tuyên bố này cho thấy chúng tôi đến châu Âu là để gắn bó lâu dài,” bà Stella Li, Phó Chủ tịch điều hành BYD, phát biểu tại sự kiện bên lề Triển lãm ô tô Munich.

Mẫu xe đầu tiên của BYD được sản xuất tại Hungary là Dolphin Surf – dòng hatchback điện cỡ nhỏ.