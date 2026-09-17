'Trùm buôn siêu xe' Phan Công Khanh và đồng phạm hầu tòa

(VTC News) -

Sáng 17/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử Phan Công Khanh (tức Khanh Super) cùng hai đồng phạm về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

‘Trùm buôn siêu xe’ Phan Công Khanh (áo trắng) tại phiên tòa. (Ảnh: A.T)

Tại phiên tòa, Phan Công Khanh (32 tuổi), Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi, Phó Giám đốc Công ty K-Super) và Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang) có mặt theo giấy triệu tập.

Tòa triệu tập 3 bị hại và 24 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Có 6 luật sư tham gia bào chữa, trong đó 2 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Phan Công Khanh.

Khoảng 9h, các bị cáo được lực lượng chức năng dẫn giải vào phòng xử án. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong ngày.

Theo cáo trạng, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn cùng thành lập Công ty TNHH TM-DV K-Super, đăng ký trụ sở tại số 6 Trần Hưng Đạo (Quận 1 cũ, TP.HCM), hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ô tô cao cấp.

Khanh giữ chức giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, Vấn là phó giám đốc phụ trách đối ngoại, còn Mohamach Da Pha làm cộng tác viên.

Cáo trạng xác định quá trình hoạt động, việc kinh doanh thua lỗ khiến Khanh bàn bạc với các đồng phạm sử dụng pháp nhân công ty để thực hiện các hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, tháng 5/2023, thông qua các mối quan hệ xã hội, Khanh biết chị L.N.T.H. sở hữu chiếc McLaren 650S Spider trị giá khoảng 7,1 tỷ đồng.

Khanh đặt vấn đề giúp chị H. bán chiếc xe và được đồng ý. Sau khi nhận xe cùng giấy tờ gốc, Khanh cùng Vấn và Pha đem xe đi cầm cố cho Đặng Minh Huy, nhận 3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, số tiền này được Khanh sử dụng để chuộc một chiếc Mercedes G63 khác.

Đến hạn nhưng không nhận lại được xe hoặc tiền, chị H. đi tìm và biết chiếc McLaren đã bị đem đi cầm cố. Ngày 27/6/2023, chị H. làm đơn tố cáo vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM.

Theo cáo trạng, đến khi Khanh bị bắt, chị H. mới biết mình bị lừa.

Cũng trong thời gian này, Khanh và Vấn bị cáo buộc nói với ông T.H.P. rằng Công ty TNHH TM-DV K-Super đã mua một ô tô hiệu Brabus G800.

Tin tưởng thông tin này, ông P. đồng ý mua lại chiếc xe với giá 24,5 tỷ đồng.

Sau khi ông P. chuyển toàn bộ số tiền, theo cáo trạng, Khanh tìm cách trốn tránh và sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân.

Đến khi Khanh bị bắt vào tháng 7/2023, ông P. mới biết mình bị lừa.

Đối với Mohamach Da Pha, cáo trạng xác định bị cáo này chiếm đoạt chiếc BMW 7-Series trị giá khoảng 8,7 tỷ đồng của anh L.T.S.

Theo cáo buộc, Pha mượn chiếc xe với lý do “sử dụng tạm”, sau đó đem cầm cố lấy 1 tỷ đồng và giao số tiền này cho Huỳnh Xuân Vấn tiêu xài cá nhân. Sau đó, Vấn bỏ trốn.

Cáo trạng xác định Phan Công Khanh, Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha đã chiếm đoạt tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng thông qua việc vay mượn, cầm cố và bán tài sản của người khác.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sẽ làm rõ hành vi của từng bị cáo và các tình tiết liên quan đến vụ án.