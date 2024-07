Trục xuất 2 người nước ngoài vẽ bậy ở trung tâm TP.HCM

(VTC News) -

Chiều 27/7, Công an Quận 1, TP.HCM, thông tin, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính T.T (SN 2000, quốc tịch New Zealand) và E.P. (SN 1998, quốc tịch Pháp) về hành vi “Người nước ngoài nhập cảnh có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam”. Đồng thời, lực lượng chức năng áp dụng hình thức xử phạt bổ sung trục xuất khỏi Việt Nam.

Công an Quận 1 thu gữ rất nhiều bình phun sơn của 2 thanh niên nước ngoài.

Trước đó, lúc 23h ngày 22/7, trên đường tuần tra, Công an Quận 1 phát hiện T.T. có hành vi phun sơn, vẽ bậy lên cửa cuốn của căn nhà số 13-15 Phó Đức Chính (phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1). Còn E.P đang đứng gần đó làm nhiệm vụ canh chừng.

Tại hiện trường, Công an Quận 1 thu giữ của hai thanh niên 23 bình phun sơn các loại, đồng thời mời họ về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra, hai thanh niên đang thuê khách sạn ở khu vực Quận 1 để lưu trú nhưng chủ khách sạn không đăng ký thông tin khai báo tạm trú theo quy định.

Tại cơ quan điều tra, T.T cho biết từ tháng 5/2023 đến nay đã nhập cảnh vào Việt Nam 6 lần. T. bắt đầu tìm hiểu và tập vẽ graffiti từ khoảng đầu năm 2023 và thường xuyên đăng tài các hình ảnh và tác phẩm graffiti trên ứng dụng instagram. Trong thời gian ở TP.HCM, T. vẽ graffiti nhiều tại địa điểm khác nhau như công viên, cửa cuốn nhà dân hoặc các hàng rào mái tôn ở các bãi đất trống.

Còn E.P. cho biết ngày 19/7, qua mạng xã hội anh ta quen biết với T. Sau khi trò chuyện biết cùng chung sở thích nên chiều tối 22/7 cả hai hẹn gặp nhau đi uống bia và cùng đến số 13-15 Phó Đức Chính để vẽ graffiti lên cửa cuốn.

Kiểm tra điện thoại di động của T.T., lực lượng chức năng ghi nhận tài khoản instagram của anh có tới 2.000 lượt theo dõi, có đăng nhiều hình ảnh liên quan đến graffiti tại nhiều quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Indonesia và Việt Nam...

Công an Quận 1 xác định, hành vi phun sơn, vẽ bậy tại nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến dư luận quần chúng cũng như mỹ quan TP.HCM. Do đó, Công an Quận 1 đã quyết định xử lý nghiêm để răn đe.

Đồng thời đơn vị cũng yêu cầu hai người này khắc phục hậu quả đã gây ra bằng cách xóa hết các hình vẽ bậy trên cửa cuốn và các bức tường ở nơi công cộng.