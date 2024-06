Vẽ bậy lên cửa nhà dân, thanh niên nước ngoài bị buộc phục hồi nguyên trạng

(VTC News) -

Ngày 8/6, Công an Quận 1 thông tin, đơn vị quyết định xử phạt hành chính với E.C.J. về hành vi “Phun sơn, viết, vẽ, dán, gắn hình ảnh, nội dung lên tường, cột điện hoặc các vị trí khác tại khu vực dân cư, nơi công cộng, khu chung cư, nơi ở của công dân hoặc các công trình khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền”. Mức phạt cho hành vi này là 1,5 triệu đồng.

Đồng thời E.C.J. còn phải khắc phục hậu quả do mình gây ra bằng cách trả lại hiện trạng ban đầu đối với cửa nhà bị vẽ bậy.

Nam thanh niên người nước ngoài tên R.C.J. bị buộc phải khắc phục hậu quả sau khi vẽ bậy ở trung tâm TP.HCM. (Ảnh: CACC)

Trước đó, khi đang tuần tra trên đường, lực lượng chức năng phát hiện E.C.J. (SN 1996, quốc tịch New Zealand) đang thực hiện hành vi dùng sơn xịt, vẽ bậy lên cửa nhà dân nên đưa về trụ sở.

Tại đây, E.C.J. thừa nhận hành vi vẽ bậy của bản thân. Kiểm tra trong giỏ xách của người này, lực lượng chức năng phát hiện 3 bình xịt sơn với nhiều màu khác nhau.

Tình trạng vẽ bậy, bôi bẩn đường phố xảy ra liên tục tại các tuyến đường ở trung tâm TP.HCM và các công trình, nhà dân, cầu đường ở các quận huyện khác.

Theo cơ quan chức năng, hành vi trên không chỉ do các người trẻ thực hiện mà còn có nhiều người nước ngoài “đam mê nghệ thuật đường phố” tham gia. Những hình vẽ kỳ quặc xuất hiện liên tục khiến các bức tường, nhà dân trở nên nhếch nhác, mỹ quan đô thị của TP.HCM cũng bị ảnh hưởng.

Công an Quận 1 khuyến cáo người dân, khi phát hiện những đối tượng bôi bẩn đường phố như trên báo ngay với công an gần nhất hoặc quay phim, chụp ảnh những đối tượng này để công an có căn cứ xử lý.