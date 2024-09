TRỰC TIẾP: Sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ, mưa lũ tấn công nhiều tỉnh miền Bắc

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 9/9 đến ngày 11/9, các khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 50-150mm. Riêng khu vực vùng núi cao phía Bắc của tỉnh gồm các huyện Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hoá, Hàm Yên có nơi mưa rất to.

Qua thống kế, mưa bão đã khiến 2 người mất tích (do lũ cuốn trôi); 141 ngôi nhà bị tốc mái, sạt lở đất taluy; 1.378,83 ha lúa, 348,1 ha ngô, 165,7 ha cây lâm nghiệp bị hư hại; 26 cây cột điện 0,4 Kv, 2 tuyến đường dây điện dài 4,2 km và 3 tuyến cáp quang bị hư hỏng.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang, trong 24 giờ qua (từ 5h ngày 8/9 đến 5h ngày 9/9), các khu vực trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Hùng Mỹ: 220mm, Kiên Đài: 210mm (Chiêm Hóa); Sơn Phú: 205mm, Khâu Tinh: 194mm (Na Hang); Trung Minh: 250mm (Yên Sơn)...

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 6h ngày 9/9), đã có 26 người chết và mất tích do bão số 3 và mưa lũ sau bão. Trong đó do bão 9 người; sạt lở đất, lũ quét 12 người; do lũ cuốn 5 người.

Cơ quan chức năng cũng nêu thống kê thiệt hại cụ thể về người của từng địa phương: Lào Cai 6, Quảng Ninh 6 (gồm 1 chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 513, Quân khu 3 và 1 chiến sĩ công an Trại giam Quảng Ninh), Hải Phòng 2, Hải Dương 1, Hà Nội 1, Hoà Bình 4, Yên Bái 1, Lạng Sơn 2, Bắc Giang 1, Tuyên Quang 2.

Ảnh hưởng của mưa bão cũng làm 247 người bị thương (Quảng Ninh 157, Hải Phòng 40, Hải Dương 5, Hà Nội 10, Bắc Giang 4, Bắc Ninh 7, Lạng Sơn 9, Lào Cai 9, Cao Bằng 1, Phú Thọ 2, Hoà Bình 1, Thanh Hoá 2).