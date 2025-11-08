Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 8/11/2025 - XSHCM 8/11

XSHCM 8/11. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 8/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 8/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 8/11 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 8/11/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 8/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số lĩnh thưởng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng đối với vé số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng trên tờ vé số. Quá thời hạn theo quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy lựa chọn của người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật,…) không thể đến lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài Bình Phước, TP.HCM, Long An, Hậu Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 8/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.