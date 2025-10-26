Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 27/10/2025 - XSHCM 27/10

XSHCM 27/10. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 27/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 27/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 27/10 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 27/10/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 27/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu hiệu tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng sẽ không còn giá trị để nhận thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người lĩnh thưởng.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải thưởng đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến nhận thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ 3: XSMN sẽ quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu.

- Thứ 4: XSMN quay thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.

- Thứ 5: XSMN quay thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

- Thứ 6: XSMN quay thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

- Thứ 7: XSMN quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, TP.HCM, Long An.

- Chủ nhật: XSMN có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt quay thưởng.

