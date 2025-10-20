Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/10/2025 - XSHCM 20/10

XSHCM 20/10. Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 20/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 20/10 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 20/10/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 20/10/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá 30 ngày, vé trúng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng chỉ có giá trị nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người lĩnh thưởng.

- Vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tự mình lĩnh thưởng thì được ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam thứ 3 quay số mở thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.

- Xổ số miền Nam thứ 4 quay số mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.

- XSMN thứ 5 quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

- Xổ số miền Nam thứ 6 quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương.

- Xổ số miền Nam thứ 7 quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An.

- XSMN Chủ nhật có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt quay số mở thưởng.

