Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 18/11/2025 - XSQNA 18/11

XSQNA 18/11. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 18/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Kết quả XSQNA 18/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 18/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 18/11/2025 - XS đài Quảng Nam thứ Ba ngày 18/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không được nhận tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải trúng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai thực hiện quay thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- Xổ số miền Trung thứ Ba thực hiện quay thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- XSMT thứ Tư thực hiện quay thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm thực hiện quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- XSMT thứ Sáu thực hiện quay thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- XSMT thứ Bảy thực hiện quay thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật thực hiện quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum và Huế.

