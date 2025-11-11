Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 11/11/2025 - XSQNA 11/11

XSQNA 11/11. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 11/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Kết quả XSQNA 11/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 11/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 11/11/2025 - XS đài Quảng Nam thứ Ba ngày 11/11/2025

Xem lại KQXS Quảng Nam các kỳ quay thưởng gần đây nhất

- XSQNA 4/11, kết quả xổ số Quảng Nam thứ Ba ngày 4/11/2025

XSQNA 4/11, kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 4/11/2025.

- XSQNA 28/10/2025

XSQNA 28/10, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 28/10/2025.

- XSQNA 21/10/2025

XSQNA 21/10, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 21/10/2025.

- XSQNA 14/10/2025

XSQNA 14/10, kết quả xổ số Quảng Nam ngày 14/10/2025.

Quy định cần biết

- Vé số lĩnh thưởng phải đảm bảo nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng trên tờ vé số. Quá 30 ngày, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy vào lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng nhận đủ giá trị các giải trúng.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai sẽ quay số mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- XSMT thứ Ba sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- XSMT thứ Tư tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- XSMT thứ Năm quay số mở thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.

- XSMT thứ Sáu sẽ quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- XSMT thứ Bảy quay số mở thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 11/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.