Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 21/10/2025 - XSQNA 21/10

XSQNA 21/10. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 21/10/2025 được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Kết quả XSQNA 21/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 21/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 21/10/2025 - XS đài Quảng Nam thứ Ba ngày 21/10/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả mở thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ có giá trị lĩnh thưởng một lần với toàn bộ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai được quay số mở thưởng tại đài Phú Yên, Huế.

- XSMT thứ Ba được quay số mở thưởng tại đài Đắk Lắk, Quảng Nam.

- XSMT thứ Tư được quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- XSMT thứ Năm được quay số mở thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.

- XSMT thứ Sáu được quay số mở thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- XSMT thứ Bảy được quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật được quay số mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

