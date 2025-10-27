Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 28/10/2025 - XSQNA 28/10

XSQNA 28/10. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 28/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Kết quả XSQNA 28/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 28/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 28/10/2025 - XS đài Quảng Nam thứ Ba ngày 28/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng trên tờ vé số. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng không còn giá trị để lĩnh thưởng.

- Vé số trúng chỉ được nhận thưởng một lần duy nhất với đầy đủ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải thưởng đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai sẽ quay số mở thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- XSMT thứ Ba sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- XSMT thứ Tư sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.

- XSMT thứ Năm sẽ quay số mở thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.

- XSMT thứ Sáu sẽ quay số mở thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- XSMT thứ Bảy sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật sẽ quay số mở thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

