Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 4/11/2025 - XSQNA 4/11

XSQNA 4/11. Kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 4/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Kết quả XSQNA 4/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQNA 4/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Nam hôm nay 4/11/2025 - XS đài Quảng Nam thứ Ba ngày 4/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng trên tờ vé số. Quá 30 ngày, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng thưởng được lĩnh thưởng một lần với toàn bộ giá trị giải trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng nhận đủ giá trị các giải đó.

Lịch quay thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai thực hiện quay thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- XSMT thứ Ba thực hiện quay thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- XSMT thứ Tư thực hiện quay thưởng tại đài Đà Nẵng và Khánh Hòa.

- XSMT thứ Năm thực hiện quay thưởng tại đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định.

- XSMT thứ Sáu thực hiện quay thưởng tại đài Gia Lai, Ninh Thuận.

- XSMT thứ Bảy thực hiện quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi.

- XSMT Chủ nhật thực hiện quay thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

