Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 13/12/2025 - XSLA 13/12

XSLA 13/12. Kết quả xổ số Long An hôm nay 13/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSLA 13/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 13/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 13/12/2025 - XS đài Long An thứ Bảy ngày 13/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSLA

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Long An gồm các hạng giải sau:

- 1 giải đặc biệt cho những vé trúng cả 6 số với kết quả được công bố, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất cho những vé trúng 5 số với kết quả được công bố, mỗi giải sẽ nhận 30 triệu đồng.

- 10 giải nhì cho những vé trúng 5 số với kết quả được công bố, mỗi giải sẽ nhận 15 triệu đồng.

- 20 giải ba cho những vé trúng 5 số với kết quả được công bố, mỗi giải sẽ nhận 10 triệu đồng.

- 70 giải tư cho những vé trúng 5 số với kết quả được công bố, mỗi giải sẽ nhận 3 triệu đồng.

- 100 giải năm cho những vé trúng 4 số với kết quả được công bố, mỗi giải sẽ nhận 1 triệu đồng.

- 300 giải sáu cho những vé trúng 4 số với kết quả được công bố, mỗi giải sẽ nhận 400 nghìn đồng.

- 1.000 giải bảy cho những vé trúng 3 số với kết quả được công bố, mỗi giải sẽ nhận 200 nghìn đồng.

- 10.000 giải tám cho những vé trúng 2 số với kết quả được công bố, mỗi giải sẽ nhận 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt cho các vé trùng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt (chỉ sai số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau mở thưởng.

- Thứ 3: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng.

- Thứ 4: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang mở thưởng.

- Thứ 6: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long mở thưởng.

- Thứ 7: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 13/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.