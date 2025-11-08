Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 8/11/2025 - XSLA 8/11

XSLA 8/11. Kết quả xổ số Long An hôm nay 8/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An. Kết quả XSLA 8/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSLA 8/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay 8/11/2025 - XS đài Long An thứ Bảy ngày 8/11/2025

Xem thêm KQXSLA các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSLA 1/11, kết quả xổ số Long An thứ Bảy ngày 1/11/2025

XSLA 1/11, kết quả xổ số Long An hôm nay 1/11/2025.

- XSLA 25/10/2025

XSLA 25/10, kết quả xổ số Long An ngày 25/10/2025.

- XSLA 18/10/2025

XSLA 18/10, kết quả xổ số Long An ngày 18/10/2025.

- XSLA 11/10/2025

XSLA 11/10, kết quả xổ số Long An ngày 11/10/2025.

Quy định cần biết

- Vé số lĩnh thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng đối với vé số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày quay số mở thưởng trên tờ vé số. Quá thời hạn theo quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy lựa chọn của người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật,…) không thể lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 8/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.